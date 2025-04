A cura della Redazione

Mercoledì 23 aprile, a partire dalle ore 19, la pizzeria “Il Buco” di Nicola Napoli, in via IV Novembre n.18 a Torre Annunziata, apre le sue porte per una serata speciale all’insegna della solidarietà. Un trancio di margherita a portafoglio a soli 2 euro per sostenere la raccolta fondi destinata a Luigi Guadagno, giovane vittima di un grave incidente stradale, che necessita di cure specialistiche in Austria.

La moto su cui viaggiava il giovane viene travolta da un'auto in via Settetermini. L'impatto tra i due veicoli è violentissimo. Luigi è vivo per miracolo, ma dopo una delicata operazione al cervello non si è ancora svegliato.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla causa, offrendo a tutti la possibilità di contribuire concretamente al percorso di guarigione di Luigi. L’iniziativa nasce dal cuore del proprietario Nicola Napoli, già noto in città per la sua generosità e vicinanza alla comunità. Insieme alla sua famiglia, ancora una volta, mette a disposizione tempo, risorse e passione per dare una mano a chi ne ha più bisogno.

La pizzeria “Il Buco” diventerà per una sera non solo luogo di gusto, ma anche simbolo di unione e speranza. “È un piccolo gesto per noi – ha dichiarato Nicola Napoli – ma può fare una grande differenza per Luigi e la sua famiglia”.

Chi non potrà essere presente fisicamente alla serata, potrà comunque contribuire attraverso la raccolta fondi online disponibile sul link CLICCA QUI