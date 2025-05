A cura della Redazione

Prosegue il calendario di interventi per la pulizia di strade e marciapiedi con l'autospazzatrice.

Domani, ???????????????????????? ???????? ????????????????????????, dalle ore ????????:???????? alle ore ????????:???????? è attivo il divieto di sosta e fermata per lavori di spazzamento meccanizzato, nelle seguenti strade:

Rione Deriver, Via Simonetti, Via Epitaffio, Via Sepolcri (da rotonda uscita autostradale fino a Largo Cimitero), Via A.Volta, Via del Principio (da angolo Via V. Veneto a Via Carola), Via Carola, Via Torretta di Siena (da altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale), Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Piazza Ernesto Cesaro zona antistante Chiesa e lato sinistro direzione Corso Vittorio Emanuele.