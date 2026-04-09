A cura della Redazione

Un appuntamento speciale tra musica, spiritualità e incontro tra culture. È ormai tutto pronto a Torre Annunziata per accogliere il gruppo corale maschile Canticum Novum, proveniente da Aalst, in Belgio, accompagnato dal maestro Martino Vergnaghi.

Il concerto si terrà venerdì 10 aprile 2026 alle ore 19.15, nella Basilica Pontificia Maria SS. della Neve, subito dopo la celebrazione della messa vespertina.0

Ad aprire la serata saranno alcune delle principali realtà corali del territorio: il Coro Polifonico Salesiano Oplontis (nella foto e nel video sotto), la Schola Cantorum Valpompeiana e lo Stabiae Chorus, che avranno l’onore di introdurre l’esibizione del coro ospite.

Spazio anche alle giovani voci con la partecipazione dei Piccoli Coristi della Basilica, diretti da Umberto Perna, che presenteranno in anteprima un brano tratto da “Lo spazzacamino” di Benjamin Britten, opera per bambini che sarà eseguita integralmente nel periodo natalizio.

Il concerto si concluderà con un momento corale condiviso: gli ultimi due brani saranno infatti eseguiti insieme dal Canticum Novum, dai cori locali e dal Piccolo Coro “Neviano” della Basilica, in una performance collettiva dal forte valore simbolico.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità del parroco rettore don Paolino Franzese, che ha accolto con entusiasmo l’evento, inserito nel clima della Settimana in albis.

L’ingresso è libero e aperto a tutti, per una serata che si preannuncia come un’occasione unica di condivisione musicale e culturale nel cuore della città.

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