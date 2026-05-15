A cura della Redazione

«Eh no, non ci siamo dimenticati della questione Lido Azzurro, anzi. In attesa di conoscere le decisioni del Consiglio di Stato, abbiamo preparato un progetto dettagliato, per poter essere pronti ad ogni evenienza. Lo presenteremo il 15 maggio prossimo presso le Suore di Madre Remigia, nello spirito di collaborazione che da sempre ci anima».

Il Circolo PER - Per le Persone e la Comunità di Torre Annunziata – annuncia così l’incontro di questa sera alle ore 19.00 nel corso del quale presenterà alla cittadinanza un progetto di gestione provvisoria dell’area demaniale. Una proposta concreta per organizzare la stagione estiva 2026 e restituire piena fruibilità al Lido Azzurro. L’obiettivo è chiaro: garantire accesso libero e gratuito alla spiaggia, assicurando al tempo stesso servizi essenziali e una gestione ordinata, nel rispetto delle normative vigenti.

I dettagli del documento verranno illustrati attraverso l’intervento dell’avv. Paolo Castelluccio. Il progetto suggerisce che il Comune, direttamente o tramite affidamenti conformi alla legge, possa assicurare una serie di servizi fondamentali quali la pulizia del litorale, noleggio di attrezzatura da spiaggia, servizio bar e punti di ristoro, attivazione di docce pubbliche, primo soccorso. L’invito rivolto all’amministrazione comunale è quello di adottare ogni sforzo possibile per tutelare soprattutto le fasce più deboli e assicurare continuità a un luogo che per anni ha rappresentato un punto di riferimento turistico e sociale per la città.

E' sottointeso che il tutto sempreché il Consiglio di Stato non decida, nella giornata di martedì19 maggio, per la sospensiva del provvedimento del Tar. In tal caso, il Lido Azzurro apirebbe i battenti con la gestione Villa Savoia, salvando così la stagione balneare 2026.