A cura della Redazione

Si è conclusa ieri mattina l’installazione di 31 nuove telecamere sul territorio di Torre Annunziata. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale, rafforza il sistema di videosorveglianza inaugurato nel dicembre 2024, portando a oltre 170 il numero complessivo dei dispositivi attivi in città.

Il potenziamento rientra nel progetto “Torre Sicura 6.0”, finanziato interamente con fondi comunali stanziati dall’amministrazione Cuccurullo nel precedente bilancio. L’obiettivo è garantire un controllo più capillare del territorio, migliorando gli standard di sicurezza pubblica e contrastando in maniera più efficace i reati ambientali, in particolare l’abbandono illecito di rifiuti.

Le nuove telecamere, già operative e collegate alla Control Room della Polizia Municipale, sono state installate in punti strategici della città, tra cui via Carlo III, Largo Marchese, via Bertone, piazza Monsignor Orlando, piazza Imbriani, via XXI Gennaio, via Piombiera, la Villa Comunale, via Cavour e via Commercio.

Entro la fine del mese sarà completata anche l’installazione degli ultimi dispositivi previsti in via del Principio, nei pressi dell’uscita autostradale di Torre Annunziata Scavi.

“Il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza rappresenta l’adempimento di un impegno programmatico assunto con la cittadinanza – dichiara Tania Sorrentino, sindaco facente funzioni con delega alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana –. Con la conclusione di questi lavori garantiamo alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale uno strumento tecnologico fondamentale per il presidio della legalità e la tutela del decoro urbano sull’intero territorio comunale”.

L’amministrazione guarda già ai prossimi interventi: nel bilancio di previsione 2026, approvato dal Consiglio comunale, sono stati stanziati ulteriori 85mila euro per acquistare e installare nuove videocamere sul territorio cittadino.