Sal Da Vinci arriva al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata per incontrare i suoi fan e presentare il nuovo album “Per Sempre Sì”, disponibile a partire dal 29 maggio. L’appuntamento con il firmacopie è in programma sabato 30 maggio alle ore 17 all’interno del centro commerciale pompeiano.
Un evento speciale dedicato agli appassionati dell’artista napoletano, che avranno la possibilità di ricevere l’autografo sul nuovo disco e trascorrere un pomeriggio all’insegna della musica e dell’incontro con il cantante.
Per partecipare sarà necessario effettuare il preorder dell’album “Per Sempre Sì” presso lo store ufficiale di Geolier presente al MaxiMall Pompeii. Successivamente bisognerà recarsi all’infopoint del centro commerciale mostrando lo scontrino dell’acquisto per ricevere un pass colorato che consentirà l’accesso all’evento.
I colori dei pass determineranno l’ordine di ingresso al firmacopie attraverso una legenda dedicata. Una volta entrati nell’area allestita in piazza, ai partecipanti verrà consegnato il CD da fare autografare a Sal Da Vinci.
Ogni pass permetterà inoltre l’accesso fino a un massimo di due familiari accompagnatori.
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