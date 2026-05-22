A cura della Redazione

L’oncologia dell’Asl Napoli 3 Sud diretta da Luigi Leo è il primo centro in Italia a rendere disponibile un accesso precoce al farmaco innovativo Inavolisib, attualmente non ancora rimborsato al di fuori di studi clinici, consentendo di avviare tempestivamente la terapia contro il tumore alla mammella.

Un approccio che ha permesso già a due pazienti di guadagnare tempo clinicamente prezioso, offrendo un accesso concreto e rapido all’innovazione già nella fase di negoziazione regolatoria e prima della rimborsabilità.

Un risultato di assoluto rilievo che ha permesso di anticipare concretamente i tempi di accesso all’innovazione terapeutica, offrendo alle pazienti una possibilità di cura avanzata in una fase particolarmente delicata del percorso clinico.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’integrazione tra competenze cliniche, organizzative e regolatorie e al supporto costante della direzione strategica aziendale Asl Napoli 3 Sud, che ha favorito l’attivazione rapida dei percorsi necessari alla disponibilità del trattamento.

“Essere il primo centro in Italia ad aver garantito l’accesso precoce a questa nuova opzione terapeutica rappresenta motivo di orgoglio per tutta l’azienda e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente dai nostri professionisti - dichiara il direttore generale Giuseppe Russo -. L’innovazione in sanità non può restare un concetto astratto: deve tradursi nella capacità concreta di offrire ai cittadini cure tempestive, efficaci e allineate alle più avanzate evidenze scientifiche. La nostra oncologia dimostra ancora una volta come competenza, organizzazione e visione strategica possano fare la differenza nella vita dei pazienti, rafforzando il ruolo della sanità pubblica come presidio di eccellenza e prossimità”.