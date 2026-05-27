Torre Annunziata, l'ex comandante Forgione al Comune: ed è subito polemica

A cura della Redazione

Si è insediato questa mattina al Comune di Torre Annunziata il commissario prefettizio Gianfranco Tomao, nominato dal prefetto di Napoli Michele di Bari dopo le dimissioni definitive dell’ex sindaco Corrado Cuccurullo.

Appena arrivato nella sede comunale di via Provinciale Schiti, il commissario avrebbe incontrato il segretario generale e i dirigenti comunali per fare il punto sulla situazione dell’ente.

Nel corso della mattinata, nei corridoi del Comune è stato notato anche l’ex comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione. La sua presenza ha subito alimentato voci e indiscrezioni: c’è chi ha ipotizzato un possibile ritorno alla guida dei caschi bianchi su iniziativa del commissario Tomao e chi, invece, ha pensato a una candidatura spontanea dello stesso ex comandante.

Da informazioni da noi verificate, però, risulterebbe che Forgione si sia recato negli uffici comunali esclusivamente per questioni amministrative di carattere personale ancora aperte con l’Ente, e che non abbia avuto alcun incontro riservato con il commissario prefettizio.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’ex vicesindaca Tania Sorrentino, che in un post pubblicato sui social ha criticato duramente la presenza di Forgione al Comune.

«C’è chi, per dignità personale, istituzionale e politica, decide di fare un passo indietro, e chi invece continua a riproporsi senza interrogarsi sulle ragioni del mancato consenso ricevuto», ha scritto Sorrentino senza mai fare il suo nome, aggiungendo: «Forse varrebbe la pena chiedersi se il fatto di non essere stato riconfermato in nessuno dei comuni precedenti in cui ha prestato servizio non rappresenti già una valutazione chiara da parte di chi aveva il compito di scegliere».