YMA-latte

Torre Annunziata – Si è spento Mario Magagnotti, mitico calciatore del Savoia degli anni ‘60

Torre Annunziata – Si è spento Mario Magagnotti, mitico calciatore del Savoia degli anni ‘60

Nato a Verona, ma torrese di adozione, ha rappresentato per anni un idolo assoluto della tifoseria bianca

(2 minuti di lettura)
A cura di Giuseppe Chervino

Si è spento nel pomeriggio di oggi Mario Magagnotti, 84 anni, mitico calciatore del Savoia degli anni ’60. Diventò immediatamente un idolo della tifoseria torrese per le sue innate doti tecniche e soprattutto per il suo micidiale tiro dalla distanza. A Torre Annunziata non conquistò solo il cuore dei sostenitori biancoscudati, ma anche quello di Antonietta, un amore che lo ha legato indissolubilmente anche alla nostra città, dove viveva, trasformandolo in uno strenuo difensore del Sud e dei suoi talenti.

Le due tribune in legno e tubolari di ferro, il terreno di gioco in terra battuta dove emergono e luccicano immacolate, bianchissime casacche. Solo bianche. Un’immagine nitida ed indelebile quella che mi restituisce la memoria. E’ domenica 24 settembre 1967, giorno di Savoia-Acerrana, prima giornata del campionato di serie D al Comunale di Torre Annunziata. Mio padre mi tiene stretta la mano per tutta la partita. Per l’ennesima volta aveva ceduto alle mie incessanti preghiere e accettato di portarmi allo stadio.

Al 38’del primo tempo, però, riesco a liberarmi da quella morsa per esultare con le braccia finalmente libere in aria al gol-partita realizzato da Mario Magagnotti. Il fortissimo calciatore veronese è al suo esordio con addosso la mitica maglia bianca. Insieme a Simonaggio era approdato a Torre Annunziata nell’estate di quell’anno su segnalazione del tandem di allenatori Lopez e Spartano. Al neo presidente, l’ingegner Giuseppe Decina, erano costati 7 milioni di lire. Magagnotti non delude le attese, risolve il match di apertura del torneo con un’autentica prodezza e si assicura immediatamente un angolo nel cuore del pubblico torrese.

Cuore che da quel giorno “deposita” definitivamente nella nostra città complice, soprattutto, l’incontro con Antonietta, l'amore della sua vita. Magagnotti entra così di diritto nel dream team del Savoia di tutti i tempi. La formazione dell’epoca, una delle più forti tecnicamente dell’ultracentenaria storia dei bianchi, è ancora oggi ricordata a memoria da moltissimi tifosi. Boesso, Bertossi, Nazzi;  Di Mauro, Genisio, Simonaggio; Magagnotti, Santin, Terreri, Carnevale, Esposito. E poi Bongiovanni, Balzano, Nedi, Pietti… Grazie Mario per le suggestioni, le emozioni, le gioie che hai contribuito far vivere a generazioni di torresi e che ancora oggi affiorano terse, nitide, entusiasmanti.

La redazione di torresette.news partecipa al dolore dei familiari e in particolare è vicina alla moglie Antonietta Rinzano e alle figlie Annalisa e Simona. I funerali si terranno domani giovedì 28 maggio alle ore 17.00 nella Chiesa della SS Trinità in via Gino Alfani a Torre Annunziata.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE