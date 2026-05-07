C'è una memoria che non può essere archiviata. C'è una verità che continua a chiedere voce. C’è un'intera comunità universitaria che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Lunedì 11 maggio, alle ore 9.00, il Teatro di Ateneo "Filippo Alison" dell'Università degli Studi di Salerno ospiterà la proiezione speciale del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", nell'ambito della grande iniziativa nazionale "Le Università per Giulio". A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il mondo accademico italiano torna a unirsi in un gesto collettivo di memoria, partecipazione e responsabilità civile.

Oltre 70 Atenei italiani, migliaia di studenti, ricercatori e cittadini scelgono ancora una volta di ricordare il giovane ricercatore friulano, simbolo universale di libertà di ricerca, coraggio intellettuale e diritti umani. L'iniziativa, promossa dalla Senatrice a vita Elena Cattaneo, coinvolge 76 Università e oltre qundicimila partecipanti in tutta Italia, trasformando gli spazi universitari in luoghi vivi di confronto e consapevolezza. Il documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo", introdotto dal Rettore dell'Università degli Studi di Salerno Virgilio D'Antonio, accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio tra testimonianze, ricostruzioni e riflessioni profonde sulla tragica vicenda che ha scosso il mondo intero.

Un racconto che non è soltanto cronaca, ma un invito potente a difendere il diritto alla conoscenza, alla ricerca libera e alla dignità umana. Al termine della proiezione, il Teatro di Ateneo si aprirà al dialogo con un momento di dibattito pubblico: uno spazio condiviso di ascolto, confronto e partecipazione, dove studenti, docenti e cittadini potranno interrogarsi insieme sul significato della memoria e sul ruolo dell'università nella costruzione di una società più giusta e consapevole.

L'adesione dell'Università degli Studi di Salerno a questa importante mobilitazione nazionale rappresenta molto più di una semplice partecipazione istituzionale: è una presa di posizione culturale e morale. È la scelta di stare dalla parte della verità, della ricerca e della libertà. Un evento da vivere insieme. Per ricordare. Per comprendere. Per non smettere mai di cercare la verità.