Torre Annunziata, dalla Regione quasi 2 milioni per nuove aree verdi

Quasi due milioni di euro destinati alla riqualificazione urbana e alla creazione di nuovi spazi verdi. È il risultato ottenuto dal Comune di Torre Annunziata nell’ambito del “Fondo per il contrasto del consumo di suolo”, il programma promosso dalla Regione Campania per sostenere interventi finalizzati alla tutela del territorio e alla riduzione dell’espansione edilizia su aree agricole e verdi.

Due progetti ammissibili

Con un decreto dirigenziale approvato lo scorso 30 aprile, la Regione ha pubblicato l’elenco delle proposte ritenute ammissibili al finanziamento, premiando due progetti presentati dall’amministrazione comunale oplontina per un valore complessivo di circa 1 milione e 923mila di euro.

Il finanziamento più consistente riguarda l’intervento di rigenerazione urbana dell’area di via Solferino, che sarà trasformata in uno spazio verde attrezzato. Per l’opera è stato riconosciuto un importo ammissibile pari a 1.478.969,10 euro.

Via libera anche al progetto per la realizzazione di un’area verde naturalistica presso l’immobile confiscato alla criminalità organizzata situato in via Commercio 33. In questo caso il contributo approvato dalla Regione ammonta a 450mila euro.

L’obiettivo del fondo regionale è quello di favorire il recupero e la valorizzazione di aree già urbanizzate, limitando il consumo di nuovo suolo e incentivando interventi capaci di migliorare la qualità ambientale e la vivibilità dei centri urbani.

Due progetti non ammissibili

Non tutte le proposte presentate dal Comune di Torre Annunziata hanno però superato la fase di valutazione. La Regione ha infatti dichiarato non ammissibili altri due progetti, ritenendo che gli interventi proposti non fossero pienamente coerenti con le finalità previste dal bando.

Tra questi figura la realizzazione di un centro naturalistico di agricoltura sociale presso un immobile confiscato in contrada Ponte Zappella, per un importo di 616.672,47 euro.

Esclusa anche la proposta relativa alla trasformazione dell’area dell’ex mercato ortofrutticolo in un grande spazio verde urbano, progetto che prevedeva un investimento di 782.855,37 euro.

L’esito del bando consente comunque alla città di ottenere risorse significative per incrementare le aree verdi e promuovere interventi di rigenerazione urbana, in linea con le strategie regionali orientate alla sostenibilità ambientale e al recupero del patrimonio esistente.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook