Festa del Carmine, buona la prima a Torre Annunziata: Gerardo Pinto incanta il pubblico

È partita con il piede giusto la Festa del Carmine a Torre Annunziata. La serata inaugurale di ieri, 17 luglio, ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico, confermando l'affetto della città per una delle ricorrenze più sentite del calendario religioso e popolare oplontino.

Ad aprire il programma civile è stata la Compagnia teatrale "'O Pazzariello". Poi dopo le 21,00 è salito sul palco il cantante Gerardo Pinto, allievo del grande Sergio Bruni, che ha conquistato il pubblico con un coinvolgente repertorio dedicato alla tradizione della canzone classica napoletana. Un viaggio tra melodie senza tempo che ha emozionato gli spettatori presenti fino alle 23.

Ad accompagnare l'artista sul palco una band composta da musicisti del territorio: Gennaro Venditto alla chitarra, Pasquale De Angelis al basso, Umberto Leveque alle tastiere e Gennaro Baccaro alla batteria. Un'esibizione apprezzata dagli amanti della buona musica, che hanno applaudito ogni brano contribuendo al successo della prima serata.

La festa proseguirà questa sera, 18 luglio, con il concerto della cantante Ida Rendano, mentre domenica 20 luglio sarà il momento più atteso dal punto di vista religioso con la tradizionale processione della Madonna del Carmine tra le stradine del quartiere, appuntamento che richiamerà centinaia di fedeli.

Per tutta la durata della manifestazione, lungo via Federico Talamo, accanto al Santuario dello Spirito Santo, saranno presenti gli stand di street food con pizza, pasta e fagioli con le cozze, gelati, birra, vino e numerose altre specialità gastronomiche, offrendo ai visitatori un'occasione per trascorrere le serate in un clima di festa e convivialità.

L'iniziativa punta a valorizzare una delle tradizioni più radicate della comunità oplontina, unendo il programma religioso a quello civile in un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani e fedeli, nel segno della devozione, della musica e della condivisione.

(Foto di Ciro Gagliardi)

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