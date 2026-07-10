Torre Annunziata, perché è stato abbattuto il pino davanti al Giraud: il Comune chiarisce tutto

Dopo le polemiche suscitate dall'abbattimento del pino situato nell'area antistante lo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, arriva la spiegazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Torre Annunziata. L'albero, secondo quanto riferito dai tecnici comunali, è stato rimosso per ragioni strettamente legate ai lavori di adeguamento dell'impianto sportivo e alle prescrizioni in materia di sicurezza.

Il pino, infatti, si trovava esattamente nella zona destinata al prefiltraggio della Curva, dove saranno installati i nuovi tornelli e sarà ampliata la recinzione prevista dal progetto di riqualificazione dello stadio.

Per realizzare le travi di fondazione necessarie a sostenere la nuova recinzione, imposta dalla normativa sulla sicurezza degli impianti sportivi (la cosiddetta Legge Pisanu), sarebbe stato inevitabile intervenire sulle radici dell'albero.

«Per eseguire le opere – spiegano dall'Ufficio tecnico – avremmo dovuto necessariamente tagliare le radici affioranti del pino, determinandone comunque la morte. Si tratta di un intervento che avremmo preferito evitare».

I tecnici sottolineano inoltre che il pino presentava già elementi di criticità. Le radici, infatti, emergevano dal piano di calpestio, una condizione che, secondo quanto evidenziato anche da una perizia agronomica depositata agli atti del Comune, rappresentava un fattore di instabilità dell'albero.

Per compensare l'abbattimento e nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 31/2017 in materia paesaggistica, l'amministrazione ha disposto la piantumazione di due alberi di leccio, specie autoctona tipica del territorio, collocati nella vicina aiuola, a poca distanza dal punto in cui sorgeva il pino.

La precisazione dell'Ufficio tecnico arriva dopo le numerose osservazioni sollevate da cittadini e ambientalisti, che avevano contestato la rimozione dell'albero. Con questa nota il Comune intende chiarire che l'intervento non è stato una scelta arbitraria, ma una conseguenza delle opere necessarie per l'adeguamento dello stadio alle normative vigenti, accompagnata da un intervento di compensazione ambientale con la messa a dimora di nuove essenze arboree.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook