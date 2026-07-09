Torre Annunziata, mercato del venerdì ancora fermo: domani vertice al Comune

Anche domani, venerdì 10 luglio, il tradizionale mercato settimanale di Torre Annunziata non si svolgerà. La sospensione, già annunciata nelle scorse settimane, è legata ai lavori di riqualificazione dell'area dello stadio Alfredo Giraud, che continueranno a impedire lo svolgimento delle attività mercatali fino al termine del cantiere.

Nel frattempo, però, si prova a individuare una soluzione. Proprio domani, venerdì 10 luglio, è in programma un incontro in Comune tra i rappresentanti sindacali degli ambulanti, i dirigenti dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale per valutare possibili sedi alternative che consentano di far ripartire il mercato nel più breve tempo possibile.

L'ipotesi che, al momento, sembra raccogliere maggiori consensi prevede la dislocazione degli stand lungo via Tagliamonte e via Simonetti. Una soluzione che potrebbe diventare praticabile grazie alla disponibilità manifestata dagli operatori del settore alimentare, pronti a ridurre gli spazi di vendita per consentire la sistemazione di tutti i circa cento ambulanti.

L'incontro, tuttavia, non servirà solo a individuare una sede temporanea. Sul tavolo ci sarà anche il futuro del mercato settimanale. Gli operatori hanno già espresso la loro contrarietà all'ipotesi di trasferire definitivamente gli stands nell'Hub portuale di via D’Angiò, mentre si guarda con maggiore interesse ad altre possibili aree comprese tra via Gambardella e via Prota.

Le proposte che emergeranno dal confronto saranno successivamente sottoposte all'esame della Commissione straordinaria, chiamata a individuare la soluzione più idonea.

Una convinzione, però, sembra ormai condivisa: il mercato del venerdì dovrà trovare una nuova collocazione. Negli anni, infatti, sono aumentate le criticità legate alla presenza, nello stesso quadrante urbano, dello stadio, del Tribunale e di diversi istituti scolastici, con inevitabili ripercussioni sulla sicurezza, sulla viabilità e sulla vivibilità dell'intera zona.

A questi problemi si aggiungono la chiusura di importanti tratti di arterie stradali durante il mercato e la cronica assenza di servizi igienici adeguati per clienti e operatori.

Una questione che si trascina da decenni e che nessuna amministrazione comunale è riuscita finora ad affrontare in modo definitivo. Oggi, con il cantiere dello stadio che ha imposto lo stop alle attività, si presenta forse l'occasione per ripensare completamente l'organizzazione del mercato settimanale, offrendo finalmente una risposta stabile alle esigenze di circa cento operatori e dell'intera città.

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