Torre Annunziata, lavori allo stadio Giraud: stop al mercato nelle aree esterne dal 3 luglio

Scatterà da venerdì 3 luglio la sospensione temporanea di tutte le attività di commercio su aree pubbliche nelle zone esterne dello stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata. Lo ha disposto la Commissione Straordinaria con l'ordinanza n. 1 del 1° luglio 2026, adottata per consentire l'esecuzione degli interventi urgenti e non differibili di adeguamento delle aree pertinenziali dell'impianto sportivo.
Il provvedimento interessa le attività commerciali che si svolgono nel Piazzale Kennedy, Piazzale Gargiulo, via Avallone, via Simonetti e via Tagliamonte, oltre alle immediate adiacenze dello stadio.
La sospensione resterà in vigore fino a nuova disposizione della Commissione Straordinaria e ha l'obiettivo di garantire la tutela della pubblica incolumità durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione delle aree esterne del Giraud.
L'amministrazione ricorda inoltre che il mancato rispetto dell'ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook