Torre Annunziata senza internet e telefono da oltre 24 ore: cittadini e imprese chiedono risposte

A cura della Redazione

Da oltre quarantotto ore migliaia di utenti tra Torre Annunziata e diversi comuni dell'area vesuviana convivono con un problema che va ben oltre il semplice malfunzionamento di una linea telefonica. Connessioni internet assenti o instabili, telefoni fissi inutilizzabili e difficoltà segnalate anche su alcune reti mobili stanno creando una situazione di forte disagio per famiglie, professionisti e attività economiche.

Se nelle prime ore molti avevano pensato a un guasto temporaneo, il protrarsi dell'emergenza ha trasformato il malcontento in preoccupazione. A rendere ancora più difficile la situazione è soprattutto la scarsità di informazioni ufficiali sulle cause del problema e sui tempi effettivi necessari per tornare alla normalità.

Un territorio rallentato

Le conseguenze del blackout digitale si stanno facendo sentire in numerosi settori. Chi lavora da casa incontra difficoltà nell'accedere alle piattaforme professionali, mentre molte aziende faticano a mantenere i normali rapporti con clienti e fornitori.

Particolarmente delicata la situazione per negozi ed esercizi commerciali, che in alcuni casi segnalano rallentamenti o malfunzionamenti nei sistemi di pagamento elettronico. Un problema che si traduce in perdite economiche e disagi sia per gli operatori che per i consumatori.

In un contesto sempre più dipendente dalla connettività, la mancanza di accesso alla rete finisce per incidere su ogni aspetto della vita quotidiana: dai servizi bancari alle pratiche amministrative, fino alle comunicazioni personali.

Le ipotesi sul guasto

Le segnalazioni raccolte nelle ultime ore riguardano prevalentemente utenti TIM, ma i disservizi sembrano aver coinvolto anche clienti di altri operatori. Un elemento che lascia ipotizzare criticità legate a infrastrutture condivise o a nodi strategici della rete di telecomunicazioni.

Tra gli utenti circolano diverse ipotesi, dai problemi ai ripetitori fino a possibili danni alle infrastrutture di collegamento. Tuttavia, al momento, non è arrivata alcuna comunicazione dettagliata in grado di chiarire con precisione l'origine dell'interruzione.

La richiesta di chiarezza

Più che il guasto in sé, a esasperare gli utenti è l'assenza di informazioni. Chi contatta i servizi di assistenza riferisce di ricevere indicazioni generiche e date di ripristino che, in alcuni casi, vengono fissate a distanza di diversi giorni dall'inizio dei problemi.

Cittadini e imprese chiedono quindi un aggiornamento trasparente: conoscere le cause del disservizio, sapere quali infrastrutture sono coinvolte e avere indicazioni attendibili sui tempi necessari per il completo ripristino delle comunicazioni.

Per un territorio che vive e lavora connesso alla rete, il vero problema non è soltanto restare senza internet, ma farlo senza sapere perché e per quanto tempo.