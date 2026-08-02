YMA-latte

Torre Annunziata, Domenico Orsini entra nel cast di Un posto al sole: è il misterioso ingegnere Ennio De Stefani

Torre Annunziata, Domenico Orsini entra nel cast di Un posto al sole: è il misterioso ingegnere Ennio De Stefani

Ennio De Stefani debutta finalmente in Un posto al sole: il misterioso ingegnere, finora solo nominato nella soap di Rai 3, è interpretato dall’attore e regista Domenico Orsini di Torre Annunziata. L’ingresso, andato in onda il 27 e 28 luglio, arriva nel giorno delle 7.000 puntate.

(1 minuto di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

Era uno dei personaggi più enigmatici di Un posto al sole: citato più volte nel corso della trama, ma mai apparso in scena. Ora il misterioso ingegnere Ennio De Stefani ha finalmente un volto, ed è quello dell'attore e regista Domenico Orsini, originario di Torre Annunziata.

Il debutto del personaggio è avvenuto nelle puntate andate in onda il 27 e 28 luglio, attirando l'attenzione degli appassionati della storica soap di Rai 3, in onda dal 1996 e seguita ogni sera da oltre un milione di telespettatori. Proprio il 27 luglio la fiction ambientata a Napoli ha superato il prestigioso traguardo delle 7.000 puntate, confermandosi una delle produzioni televisive più longeve e amate della televisione italiana.

Per Domenico Orsini si tratta di un nuovo e prestigioso riconoscimento in una carriera costruita tra teatro, cinema e televisione. Attore e regista teatrale, ha preso parte a numerose produzioni, distinguendosi anche sul grande schermo. Tra le sue interpretazioni più note figura quella di Enrico nel film per la televisione Francesca e Nunziata, tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice torrese Maria Orsini, sua zia.

In quella produzione ha condiviso il set con grandi protagonisti del cinema italiano come Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Raoul Bova e Claudia Gerini, consolidando un percorso artistico caratterizzato da professionalità e versatilità.

L'ingresso nel cast di Un posto al sole rappresenta un'ulteriore tappa di rilievo per l'attore oplontino e, allo stesso tempo, un motivo di orgoglio per Torre Annunziata, che vede ancora una volta un proprio concittadino protagonista in una delle produzioni televisive più seguite e longeve del panorama italiano.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE