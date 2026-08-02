Torre Annunziata, Domenico Orsini entra nel cast di Un posto al sole: è il misterioso ingegnere Ennio De Stefani

Era uno dei personaggi più enigmatici di Un posto al sole: citato più volte nel corso della trama, ma mai apparso in scena. Ora il misterioso ingegnere Ennio De Stefani ha finalmente un volto, ed è quello dell'attore e regista Domenico Orsini, originario di Torre Annunziata.

Il debutto del personaggio è avvenuto nelle puntate andate in onda il 27 e 28 luglio, attirando l'attenzione degli appassionati della storica soap di Rai 3, in onda dal 1996 e seguita ogni sera da oltre un milione di telespettatori. Proprio il 27 luglio la fiction ambientata a Napoli ha superato il prestigioso traguardo delle 7.000 puntate, confermandosi una delle produzioni televisive più longeve e amate della televisione italiana.

Per Domenico Orsini si tratta di un nuovo e prestigioso riconoscimento in una carriera costruita tra teatro, cinema e televisione. Attore e regista teatrale, ha preso parte a numerose produzioni, distinguendosi anche sul grande schermo. Tra le sue interpretazioni più note figura quella di Enrico nel film per la televisione Francesca e Nunziata, tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice torrese Maria Orsini, sua zia.

In quella produzione ha condiviso il set con grandi protagonisti del cinema italiano come Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Raoul Bova e Claudia Gerini, consolidando un percorso artistico caratterizzato da professionalità e versatilità.

L'ingresso nel cast di Un posto al sole rappresenta un'ulteriore tappa di rilievo per l'attore oplontino e, allo stesso tempo, un motivo di orgoglio per Torre Annunziata, che vede ancora una volta un proprio concittadino protagonista in una delle produzioni televisive più seguite e longeve del panorama italiano.