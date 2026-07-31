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Torre Annunziata, disinfestazione adulticida: al via gli interventi dal 6 agosto

Torre Annunziata, disinfestazione adulticida: al via gli interventi dal 6 agosto

Il trattamento sarà effettuato in orario notturno con prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Il Comune invita a chiudere porte e finestre e a mettere al riparo alimenti e animali domestici.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Partirà mercoledì 6 agosto il programma di disinfestazione adulticida territoriale disposto dal Comune per contrastare la proliferazione degli insetti durante il periodo estivo.

L'intervento sarà eseguito in orario notturno, a partire dalle ore 22.30, da operatori specializzati che utilizzeranno automezzi e attrezzature idonee. I trattamenti saranno effettuati con prodotti a base di piretroidi di sintesi, regolarmente registrati presso il Ministero della Salute.

L'amministrazione comunale chiede la massima collaborazione della cittadinanza affinché le operazioni possano svolgersi in sicurezza.

In particolare, durante il trattamento si raccomanda di non lasciare all'esterno alimenti e indumenti, provvedendo a riporli all'interno delle abitazioni. È inoltre opportuno portare in casa gli animali domestici e gli eventuali volatili in gabbia, oltre a chiudere finestre, balconi e porte per tutta la durata dell'intervento.

Il Comune invita infine i cittadini, se possibile, a evitare di sostare all'aperto nelle aree interessate dalla disinfestazione, così da prevenire eventuali contatti accidentali con la soluzione insetticida nebulizzata durante le operazioni.

 

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