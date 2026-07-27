Stefano De Martino riceve il premio dedicato al padre Enrico: "Non ne riceverò uno più bello"

Un lungo applauso e un'emozione difficile da trattenere. Stefano De Martino ha ricevuto a Capri il primo Premio Speciale "Grande Evento Enrico De Martino", riconoscimento dedicato al padre Enrico, scomparso nel gennaio 2026. Sul palco del Premio Capri Danza International, il conduttore originario di Torre Annunziata ha ricordato il genitore con parole cariche di affetto: «È il premio più bello che potrò mai ricevere nella mia vita».

Un premio che vale più di qualsiasi altro

Visibilmente commosso, Stefano De Martino ha spiegato quanto questo riconoscimento rappresenti qualcosa di unico nella sua vita: «Per chi fa il mio lavoro, restare senza parole non è all'ordine del giorno. Siamo abituati a riempire i tempi con un flusso continuo di parole. Questo è il premio più bello che potessi ricevere e che potrò mai ricevere nella mia vita perché, come potrete immaginare, questo è stato l'anno più brutto per certi versi e più bello per certi altri. Utilizzerò poche parole, come era nello stile di mio padre».

Il ricordo del padre Enrico De Martino

Nel suo discorso, il conduttore ha tracciato un ritratto intimo del padre, raccontando il legame speciale che li univa e l'eredità umana e artistica ricevuta: «Mio padre non era un uomo di tante parole, era più un uomo di gesti, di presenza. Quando voleva dirti qualcosa, non la diceva. C'era e basta, ti guardava. E il fatto che lui fosse lì era la testimonianza di tutto l'affetto che provava per te».

Poi il ricordo si è spostato sulla grande passione che Enrico De Martino nutriva per il mondo dello spettacolo: «Mio padre mi ha trasmesso l'amore per gli artisti. Amava i musicisti, amava i danzatori e mi ha insegnato che sono la cosa più vicina a Dio. Sono felice di ritirare questo premio e inaugurare questa nuova e bella tradizione. Questo è l'inizio di una grande storia fatta di amore, passione, spettatori, palcoscenico e di tutte le cose che hanno caratterizzato la vita di mio padre. E non aggiungo altro perché mio padre mi avrebbe già detto che mi sono dilungato troppo».

Nasce il Premio "Grande Evento Enrico De Martino"

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della XIV edizione del Premio Capri Danza International, manifestazione che negli anni ha ospitato grandi protagonisti della danza mondiale, tra cui Carla Fracci e Vladimir Vassiliev.

Il premio è stato consegnato a Stefano De Martino anche per il successo dello spettacolo teatrale "Meglio Stasera", portato in tournée negli ultimi anni. In una delle tappe del tour, anche Enrico De Martino era salito sul palco accanto al figlio, regalando al pubblico uno dei momenti più significativi della loro storia familiare.

A ideare il nuovo riconoscimento è stato Luigi Ferrone, curatore e direttore artistico del Premio Capri Danza International, che da giovane aveva condiviso il palcoscenico proprio con Enrico De Martino.