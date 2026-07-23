Torre Annunziata celebra la Madonna della Neve: dal 2 al 9 agosto fede, tradizione e spettacoli

Torre Annunziata si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno con i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, patrona della città. Dal 2 al 9 agosto la Basilica Pontificia Maria SS. della Neve e il Comune hanno organizzato un ricco calendario di celebrazioni religiose, eventi culturali e iniziative popolari che culmineranno con le tradizionali processioni e lo spettacolo pirotecnico finale.

A guidare i festeggiamenti sarà il parroco rettore don Paolino Franzese, che nel messaggio rivolto ai fedeli invita la comunità a rinnovare l'alleanza tra la storia della città e la fede, riscoprendo il valore del lavoro, della solidarietà e della speranza.

Il triduo e gli appuntamenti di preparazione

Le celebrazioni prenderanno il via dal 2 al 4 agosto con il tradizionale triduo di preparazione alla festa. Ogni giorno, alle 18.30, è previsto il Rosario, seguito alle 19 dalla Santa Messa.

Domenica 2 agosto, alle 17.30, nella Basilica si terrà un incontro dedicato alla riscoperta dell'impegno della chiesa, con visita guidata e presentazione storica. In serata, alle 20.30, la Villa Comunale ospiterà una manifestazione di musica e danza.

Martedì 4 agosto, alle 19.30, la sacra immagine della Madonna della Neve raggiungerà Rovigliano, dove si terrà una veglia di preghiera sul sagrato della parrocchia di San Michele Arcangelo.

Il 5 agosto la tradizionale processione a mare

Il momento più suggestivo della festa sarà mercoledì 5 agosto, giorno della ricorrenza liturgica della Madonna della Neve.

La giornata inizierà con le Sante Messe delle 8.30 e delle 11, mentre alle 18 partirà la tradizionale processione con il quadro della Madonna dalla Basilica fino al porto.

Da qui prenderà il via la caratteristica processione a mare fino allo scoglio di Rovigliano, accompagnata dalla rievocazione storica del ritrovamento dell'icona. Dopo la sosta sullo scoglio, il corteo farà ritorno al porto, dove sarà celebrata la Messa solenne prima del rientro del quadro in Basilica.

Spettacoli e iniziative fino al gran finale

Il programma civile proseguirà giovedì 6 agosto, alle 20.30 in piazza Giovanni XXIII, con lo spettacolo teatrale "Maria ad Nives".

Dal 7 al 9 agosto, nell'area portuale, spazio al Porto Food Fest, appuntamento dedicato all'enogastronomia e all'intrattenimento.

Domenica 9 agosto la solenne processione per le vie della città

La chiusura dei festeggiamenti è in programma domenica 9 agosto.

Le Sante Messe saranno celebrate alle 8.30 e alle 11, mentre alle 19 prenderà il via la solenne processione con il quadro della Madonna della Neve lungo le principali strade cittadine. Il corteo partirà dalla Basilica in piazza Giovanni XXIII per attraversare via De Simone, Porto, via D'Angiò, via Bertone, via G. Caccia, ancora via Bertone, via D'Angiò, via De Simone e fare ritorno in Basilica.

Al termine della processione sarà celebrata la Santa Messa. A mezzanotte, alla Villa Comunale, il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici concluderà i festeggiamenti dedicati alla patrona di Torre Annunziata.

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