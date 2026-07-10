Torre Annunziata, il Comune cerca un gestore per lo stadio Giraud: pubblicato l'avviso esplorativo

A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata compie un nuovo passo verso il rilancio dello stadio comunale "Alfredo Giraud". È stato infatti pubblicato l'avviso pubblico esplorativo per avviare una consultazione preliminare di mercato finalizzata all'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo e delle strutture annesse.

L'iniziativa, approvata con la determina dirigenziale n. 1482 del 10 luglio 2026, rappresenta la fase preliminare che consentirà all'amministrazione comunale di raccogliere manifestazioni di interesse e definire il modello gestionale più efficace prima dell'indizione della gara pubblica.

La futura concessione riguarderà non solo lo stadio "A. Giraud", ma anche i punti ristoro, i box destinati ad attività commerciali e la palazzina uffici, con l'obiettivo di valorizzare l'intero complesso sportivo attraverso una gestione moderna e sostenibile.

L'avviso ha diverse finalità: verificare l'interesse del mercato, acquisire proposte e osservazioni dagli operatori economici, individuare la formula gestionale più idonea – sia unitaria sia suddivisa per comparti – e definire gli elementi che costituiranno la base del futuro bando di gara, come la durata della concessione, i requisiti di partecipazione, gli investimenti richiesti, il canone e gli obblighi manutentivi.

Possono presentare la propria manifestazione di interesse società sportive professionistiche, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, oltre agli operatori economici attivi nella gestione di impianti sportivi, nella ristorazione, nel commercio e nei servizi. L'avviso è aperto anche a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e ad altri soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it entro le ore 12 del 20 luglio 2026, allegando la documentazione richiesta e una copia del documento d'identità del legale rappresentante.

La consultazione non costituisce una procedura di gara né comporta l'affidamento diretto della gestione, ma rappresenta un passaggio preliminare volto a raccogliere indicazioni utili per predisporre un bando capace di attrarre operatori qualificati e garantire una valorizzazione efficace dello storico impianto sportivo cittadino.