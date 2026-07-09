Torre Annunziata, la Commissione straordinaria azzera la selezione per il vertice di Prima Vera

A cura della Redazione

La Commissione straordinaria che guida il Comune di Torre Annunziata ha deciso di azzerare la procedura per la nomina dell'Amministratore Unico della società partecipata Prima Vera Srl, revocando l'avviso pubblico approvato dalla precedente amministrazione comunale e avviando una nuova selezione.

Con una delibera adottata nei giorni scorsi, i commissari hanno infatti disposto la revoca della deliberazione di Giunta n. 71 del 26 marzo 2026, con la quale era stato approvato lo schema dell'avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle candidature per la guida della società in house del Comune.

Contestualmente è stato approvato un nuovo avviso pubblico, che disciplinerà la procedura di selezione per la nomina dell'Amministratore Unico di Prima Vera.

La decisione produce un effetto immediato: la procedura avviata con il precedente bando viene definitivamente chiusa e tutte le candidature già presentate non saranno prese in esame. Chi aveva già manifestato il proprio interesse dovrà quindi presentare una nuova domanda, rispettando modalità e termini che saranno indicati nel nuovo avviso.

La Commissione straordinaria ha inoltre demandato al dirigente competente tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione al provvedimento, compresa la pubblicazione del nuovo bando sul Portale InPA, sul sito istituzionale del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente.

La decisione si inserisce nell'attività di revisione degli atti avviata dalla gestione commissariale dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata e punta a garantire una nuova procedura di selezione per il vertice della società partecipata nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.