Poste Italiane, variazioni estive per gli uffici di Torre Annunziata 1 e 2: il calendario delle chiusure

A cura della Redazione

Poste Italiane informa la cittadinanza che, nell'ambito della consueta rimodulazione estiva dei servizi, gli uffici postali Torre Annunziata 1, situato in corso Umberto I n. 242, e Torre Annunziata 2, in via Provinciale Schiti n. 32, osserveranno alcune giornate di chiusura nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 22 agosto.

In particolare, entrambi gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti date:

sabato 18 luglio ;

; sabato 25 luglio ;

; sabato 8 agosto ;

; giovedì 13 agosto ;

; venerdì 14 agosto ;

; sabato 22 agosto.

Poste Italiane invita i cittadini a tenere conto del calendario delle chiusure per organizzare in anticipo le operazioni postali e finanziarie, evitando possibili disagi. Nelle giornate di sospensione del servizio sarà possibile rivolgersi agli altri uffici postali aperti sul territorio o utilizzare, per le operazioni disponibili, i servizi digitali e gli sportelli automatici ATM Postamat attivi 24 ore su 24.

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