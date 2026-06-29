Poste Italiane, variazioni estive per gli uffici di Torre Annunziata 1 e 2: il calendario delle chiusure

Poste Italiane informa la cittadinanza che, nell'ambito della consueta rimodulazione estiva dei servizi, gli uffici postali Torre Annunziata 1, situato in corso Umberto I n. 242, e Torre Annunziata 2, in via Provinciale Schiti n. 32, osserveranno alcune giornate di chiusura nel periodo compreso tra il 18 luglio e il 22 agosto.
In particolare, entrambi gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti date:
- sabato 18 luglio;
- sabato 25 luglio;
- sabato 8 agosto;
- giovedì 13 agosto;
- venerdì 14 agosto;
- sabato 22 agosto.
Poste Italiane invita i cittadini a tenere conto del calendario delle chiusure per organizzare in anticipo le operazioni postali e finanziarie, evitando possibili disagi. Nelle giornate di sospensione del servizio sarà possibile rivolgersi agli altri uffici postali aperti sul territorio o utilizzare, per le operazioni disponibili, i servizi digitali e gli sportelli automatici ATM Postamat attivi 24 ore su 24.
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