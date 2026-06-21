L'estate al MaxiMall Pompeii: da Samurai Jay a The Kolors, passando per CoCo, Lele Blade e Gigi Finizio

A cura della Redazione

Da Samurai Jay a The Kolors, passando per CoCo, Lele Blade e Gigi Finizio: musica live e spettacolo sotto le stelle per tutto il mese di luglio a Torre Annunziata.

L’estate trova il suo palcoscenico al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata. Prende il via l’Atrium Summer Festival, la rassegna musicale che animerà il mese di luglio con quattro serate all’insegna della musica dal vivo, dell’intrattenimento e delle grandi emozioni.

L’evento, a ingresso gratuito, porterà sul palco dell’area Atrium alcuni dei protagonisti più amati della scena musicale italiana, offrendo al pubblico appuntamenti da vivere sotto le stelle nel cuore del centro commerciale.

Ad aprire il festival, il prossimo 3 luglio, sarà Samurai Jay, tra i nomi emergenti più seguiti del panorama urban. Il 10 luglio toccherà invece ai The Kolors, band che negli ultimi anni ha conquistato le classifiche italiane con una lunga serie di successi. Il 17 luglio spazio alle sonorità rap e urban con Frezza, CoCo e Lele Blade, mentre il gran finale è in programma il 24 luglio con Gigi Finizio, storico interprete della musica napoletana.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 20 e saranno a ingresso libero, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di trascorrere serate di musica e divertimento in uno dei poli commerciali più importanti del territorio.

Con l’Atrium Summer Festival, il MaxiMall Pompeii punta a trasformarsi in un punto di riferimento dell’estate oplontina, con un cartellone capace di coinvolgere pubblici di tutte le età e gusti musicali differenti.

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