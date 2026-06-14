Torre Annunziata, l'ultimo viaggio di Ciro-Ciretta Cascina tra fede, musica e tradizione

«Masculille e femminelle, p' 'a Maronna so' tutt belle». Con questa frase, che Ciro-Ciretta Cascina amava ripetere spesso e che racchiudeva gran parte della sua visione del mondo, frate Fedele Mattera ha concluso l'omelia celebrata durante i funerali dell'artista e attivista torrese.

La cerimonia, svoltasi oggi, domenica 14 giugno, nella Basilica della Madonna della Neve a Torre Annunziata, ha richiamato centinaia di persone provenienti da tutta la Campania. Tra i presenti anche i sindaci di Ospedaletto d'Alpinolo e Mercogliano con la fascia tricolore, a testimonianza del forte legame che Ciretta aveva costruito nel corso degli anni con la comunità di Montevergine e con la tradizione della Juta dei femminielli.

L'ultimo saluto è stato scandito dalla musica che ha accompagnato l'intera celebrazione. Putipù, triccheballacche e tammorre hanno risuonato tra le navate della basilica grazie alla partecipazione del gruppo Quelli della Curva e di numerosi musicisti appartenenti a formazioni folkloristiche provenienti da diverse province della regione. Momenti di intensa commozione si sono vissuti quando è stato intonato "Regina de lu cielo", conosciuto anche come "Madonna de la Grazia", uno dei canti devozionali più sentiti della tradizione popolare campana.

Nel suo intervento, frate Mattera ha ricordato il valore umano, culturale e spirituale di Ciro-Ciretta Cascina, soffermandosi sui pellegrinaggi condivisi al Santuario di Montevergine e sul significato profondo della Juta dei femminielli, simbolo di una devozione popolare capace di accogliere le differenze e abbattere le barriere.

L'omelia ha ribadito come agli occhi della Madonna e di Dio non esistano esclusioni o discriminazioni e come ogni persona sia degna di amore, rispetto e misericordia. In questo contesto, Ciretta è stata ricordata come una figura che ha dedicato la propria vita alla tutela delle tradizioni popolari napoletane, alla valorizzazione della memoria dei femminielli e alla difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+.

Frate Mattera ha invitato i presenti a trasformare il dolore della perdita in gratitudine per la testimonianza lasciata da Ciretta, celebrandone la capacità di creare comunità attraverso la cultura, la fede, l'arte e la solidarietà. Un ricordo che è diventato anche un richiamo a una fede inclusiva, capace di riconoscere la dignità e la bellezza di ogni essere umano.

Al termine della celebrazione, il feretro è stato accompagnato all'esterno della basilica tra applausi, canti e danze. Adagiato sull'auto funebre, ha iniziato il suo ultimo viaggio seguito da un lungo corteo fino al Supportico di corso Vittorio Emanuele III per poi fare ritorno in piazza Giovanni XXIII, dove amici, artisti e musicisti hanno voluto rendere omaggio a Ciretta con altre esibizioni popolari.

Non un addio silenzioso, ma una festa della memoria, proprio come sarebbe piaciuto a lui. Perché Ciro-Ciretta Cascina non è stato soltanto un interprete delle tradizioni popolari: ne è stato una delle espressioni più autentiche. E nel giorno dell'ultimo saluto, tra fede, musica e partecipazione collettiva, la sua comunità ha restituito l'affetto che per una vita aveva seminato, trasformando il dolore in un corale gesto d'amore.