Museo virtuale Archeo Oplonti, il Comune lancia un concorso per un'opera d'arte

Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato un bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte destinata ad arricchire il futuro Centro Archeo Oplonti, il polo culturale che sorgerà all'interno dell'immobile "Monsignore Orlando". L'iniziativa rientra nel progetto di riqualificazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del Piano Urbano Integrato della Città Metropolitana di Napoli denominato "Un rinnovato rapporto con il mare: sinergie e reti sostenibili tra le aree interne e i Comuni costieri".

Il concorso, indetto ai sensi della Legge 717 del 1949, è rivolto agli artisti chiamati a presentare una proposta capace di valorizzare il nuovo spazio culturale attraverso un'opera che risponda alle caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.

L'importo complessivo previsto per la realizzazione dell'opera è di 21.263,77 euro, Iva inclusa. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero l'offerta migliore valutando il miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici,

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Me.P.A., in modalità ASP, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. Gli artisti partecipanti resteranno vincolati alla propria proposta per un periodo di 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.

La data della prima seduta della commissione giudicatrice sarà resa nota attraverso un avviso pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata.

L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di realizzazione del Museo virtuale Archeo Oplonti, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la promozione del patrimonio storico, archeologico e culturale della città, con l'obiettivo di coniugare rigenerazione urbana, valorizzazione artistica e sviluppo turistico.

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