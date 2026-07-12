Torre Annunziata piange Davide Cristiano: muore a 32 anni il giovane attore e regista dal talento straordinario

Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai pubblicare. Quelle che arrivano all'improvviso, lasciando incredulità, dolore e un senso di vuoto difficile da colmare. Questa mattina Torre Annunziata si è svegliata con una di queste.

È morto Davide Cristiano, attore e regista oplontino di appena 32 anni. La tragedia si è consumata a Modena, dove il giovane si trovava. Al momento le cause del decesso non sono ancora note, ma, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

La sua scomparsa interrompe troppo presto il percorso di un artista che aveva trasformato la passione per il teatro nel progetto della sua vita. Dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al liceo classico Pitagora-Croce di Torre Annunziata, Davide aveva intrapreso gli studi in Medicina. Una strada che, però, aveva deciso di abbandonare per seguire la sua vera vocazione: il palcoscenico.

Una scelta coraggiosa, ripagata dal talento e dalla determinazione. Negli ultimi anni il suo nome aveva iniziato a farsi conoscere sempre di più nel panorama teatrale nazionale, grazie a una sensibilità artistica capace di conquistare pubblico e critica.

Proprio lo scorso dicembre TorreSette lo aveva intervistato in occasione di uno dei momenti più importanti della sua giovane carriera. Giuseppe Chervino raccontava così il suo successo: «Sbirciando tra i numerosi cartelloni teatrali di Napoli e provincia ci ha attirato uno spettacolo in programma al Teatro Mercadante dal 16 al 21 dicembre 2025: Orfani Veleni. Si tratta di un testo di Enzo Moscato con adattamento e regia di un giovane attore e regista di Torre Annunziata: Davide Cristiano. Con questo progetto Cristiano aveva vinto la prima edizione del Premio per artisti e compagnie under 35 dedicato alla memoria del grande drammaturgo, regista e attore Enzo Moscato».

Era soltanto l'inizio di un percorso che lasciava immaginare traguardi ancora più importanti. Per questo la sua morte appare ancora più difficile da accettare. Un giovane nel pieno della vita, con il talento, l'entusiasmo e il futuro davanti a sé, strappato all'affetto dei suoi cari e ai suoi sogni da un destino tanto improvviso quanto crudele.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profondo cordoglio tra amici, colleghi, conoscenti e quanti avevano avuto modo di apprezzarne le qualità umane e artistiche. Sui social si moltiplicano i messaggi di incredulità e di affetto, a testimonianza del segno che Davide aveva lasciato in chi lo aveva incontrato lungo il suo cammino.

In questo momento di immenso dolore, il pensiero della redazione di TorreSette va ai genitori, Salvatore e Maddalena, al fratello Fabio e a tutti i familiari, ai quali esprimiamo la nostra più sincera vicinanza per una perdita tanto ingiusta quanto incolmabile.

Ci sono artisti che lasciano un segno ben oltre il tempo che hanno avuto a disposizione. Davide Cristiano era uno di loro. E il suo ricordo continuerà a vivere nei suoi lavori, nella passione che metteva in ogni progetto e nell'affetto di una città che oggi lo piange come uno dei suoi figli migliori.