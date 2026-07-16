Torre Annunziata – Consueto happening conviviale degli Avvocati dell'Ordine forense oplontino

A cura della Redazione

Nella magica cornice di Villa Guarracino ieri sera, tra musica e balli, si sono dati appuntamento gli Avvocati dell’Ordine di Torre Annunziata nel consueto, annuale happening conviviale. La serata ha coniugato momenti di leggerezza e spazi di partecipazione favoriti anche dalla location, fiore all’occhiello del tratto di costa torrese. Il Consiglio Ordine Avvocati ha sottolineato lo spirito dell’evento nelle parole di benvenuto del Presidente Pasquale Damiano: “L’avvocatura stasera mette da parte toghe e arringhe per godere del piacere della convivialità e dello stare insieme. È fondamentale coltivare anche questi spazi di leggerezza che rinsaldano i rapporti umani e creano una vera rete di colleganza. Ringrazio tutti i Consiglieri e i componenti della commissione eventi”.

Nel solco della tradizione e del senso di appartenenza quindi, tra aperitivi di benvenuto e rituale musica di sottofondo, l’evento ha avuto inizio intorno ai ricchi buffet tra stuzzicherie ed antipasti, fino ai primi piatti proposti, tra questi ultimi i più gettonati un risotto alla pescatora e pasta alla Nerano che hanno esaltato le doti degli chef. Ad arricchire il menù, poi uno show cooking con paella, pizza, fritti di terra e grill di arrosticini. Poi musica e balli hanno coinvolto tutti in uno sfrenato e disinvolto tourbillon al punto da far passare inosservato un gustoso buffet di mini pasticceria napoletana. La splendida atmosfera della Villa, immersa tra il verde meraviglioso dei giardini e l’affaccio sul mare, ha fatto il resto. Tanti i partecipanti all’evento e, tra gli altri, rappresentanti del Tribunale e della Procura di Torre Annunziata, del Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo Congressuale Forense, i Presidenti dei Consigli Ordini Avvocati di Napoli, Avellino, Benevento, S. Maria Capua Vetere, Nocera Inferiore e Nola nonchè i primi cittadini di Pompei e Sorrento.