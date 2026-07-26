Torre Annunziata, degrado e incuria sulla scalinata che collega via Epitaffio con via Tagliamonte

È domenica 26 luglio, nel pieno della stagione estiva. Eppure il raccordo pedonale che collega via Epitaffio con via Tagliamonte si presenta in condizioni tutt'altro che decorose.
Le immagini parlano da sole: bottiglie di plastica, lattine, cartoni di pizza, bicchieri, avanzi di cibo e mozziconi di sigaretta disseminati lungo la scalinata e sui pianerottoli. Uno scenario che restituisce l'immagine di un luogo lasciato all'incuria.
Rifiuti abbandonati dopo i ritrovi serali
Una parte consistente dei rifiuti sembra essere riconducibile ai ritrovi serali di gruppi di giovani che utilizzano la scalinata come punto d'incontro. Al termine della serata, però, cartoni delle pizze, bottiglie, bicchieri e altri scarti vengono spesso lasciati sul posto anziché essere raccolti.
A questi si aggiungono i rifiuti abbandonati occasionalmente dai passanti, contribuendo a peggiorare ulteriormente il decoro dell'area.
Erbacce e deiezioni canine aggravano il degrado
A rendere ancora più evidente lo stato di abbandono ci sono anche le erbacce, cresciute lungo il percorso da diversi mesi, e le deiezioni canine lasciate da alcuni proprietari di cani, che con il caldo estivo restano sul posto per giorni, creando ulteriori disagi ai pedoni.
Il servizio di spazzamento arriva davvero?
Viene spontaneo chiedersi se questo raccordo pedonale rientri regolarmente nel servizio di spazzamento. Osservando lo stato dei luoghi, il dubbio appare più che legittimo.
Per questo motivo la segnalazione è rivolta alla società Prima Vera, con l'auspicio che l'area possa essere ripulita e restituita in condizioni decorose ai cittadini che quotidianamente la percorrono per raggiungere la stazione ferroviaria.
Serve anche più senso civico
Accanto all'intervento degli operatori ecologici, resta però indispensabile il contributo dei cittadini. Un appello particolare è rivolto ai giovani che frequentano la scalinata nelle ore serali: basterebbe raccogliere bottiglie, bicchieri, cartoni della pizza e gli altri rifiuti prodotti, riponendoli in un sacco in attesa del passaggio degli addetti alla raccolta.
Un aiuto concreto potrebbe arrivare anche dall'installazione di un contenitore per i rifiuti lungo il percorso, così da incentivare comportamenti più responsabili e contribuire a preservare il decoro di uno spazio pubblico utilizzato ogni giorno da residenti e pendolari.
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(Foto utente Facebook)