Torre Annunziata, prorogato il bando per l'opera d'arte del Centro Polivalente Archeo Oplonti

È stato prorogato il termine per partecipare al bando di concorso finalizzato alla realizzazione di un'opera d'arte destinata ad arricchire il futuro Centro Polivalente Archeo Oplonti, il nuovo polo culturale che sorgerà all'interno dell'immobile "Monsignore Orlando" a Torre Annunziata.
Come riportato da TorreSette News nell'articolo pubblicato lo scorso 18 luglio, il concorso riguarda la creazione di un'opera artistica da collocare nella struttura che ospiterà i Servizi Sociali, la Biblioteca comunale e un moderno Auditorium, diventando uno dei principali punti di riferimento culturali della città.
Per la realizzazione dell'opera è previsto un investimento complessivo di 21.263,77 euro, Iva inclusa.
La proroga per problemi tecnici
La scadenza originaria era fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando, ma il Comune ha disposto una proroga a seguito delle criticità riscontrate sulla piattaforma telematica Acquistinretepa, utilizzata per la presentazione delle offerte.
Il nuovo termine entro il quale gli interessati potranno inviare la propria candidatura è fissato alle ore 12 di sabato 8 agosto 2026.
La proroga consentirà agli artisti e ai professionisti interessati di completare la procedura senza essere penalizzati dai disservizi tecnici registrati sulla piattaforma informatica.
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