Nasce il Club Napoli Torre Annunziata, la casa dei tifosi azzurri del territorio

Con l'obiettivo di riunire i tifosi azzurri del territorio e promuovere i valori dello sport, dell'aggregazione e dell'identità partenopea, nasce l'Associazione Sportivo-Culturale Club Napoli Torre Annunziata. Un progetto che guarda ben oltre il tifo calcistico e che ambisce a diventare un punto di riferimento per i tifosi oplontini di fede azzurra, proprio nell'anno in cui il Calcio Napoli celebra il suo centenario.

Ad annunciare la nascita del sodalizio è il presidente Ferdinando Grimaldi, che racconta le motivazioni che lo hanno spinto a dare vita all'iniziativa.

«È un progetto fortemente voluto, nato dalla passione autentica per il Calcio Napoli, dall'amore per la città e dal desiderio di creare un punto di riferimento per tutti i tifosi napoletani del nostro territorio», spiega Grimaldi.

Il presidente ripercorre anche la propria esperienza personale, maturata durante gli anni trascorsi lontano dalla Campania: «Ho fatto parte per diversi anni del direttivo del Club Bergamo Azzurra, vivendo da vicino una realtà straordinaria e seguendo il Napoli in ogni stadio d'Italia. Proprio quell'esperienza ha rafforzato ancora di più il senso di appartenenza alle mie radici. Tornare nella mia città e dare vita a questa associazione rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato per anni».

Il Club Napoli Torre Annunziata nasce in stretta sinergia con il Club Napoli Boscoreale, guidato dal presidente Gaetano Troise, con l'obiettivo di creare una rete di collaborazione tra realtà accomunate dalla stessa passione per i colori azzurri e dalla volontà di promuovere iniziative a favore del territorio.

Il valore simbolico dell'anno del Centenario

Per il Club, la nascita nell'anno del Centenario del Calcio Napoli assume un significato particolare: «Non è una semplice coincidenza. Per noi è un segno. Un nuovo Club nasce proprio mentre il Napoli celebra i suoi primi cento anni di storia: un momento che sentiamo come un segno del destino e che ci rende ancora più orgogliosi del cammino che oggi inizia».

Non solo calcio, ma cultura e solidarietà

Il Club Napoli Torre Annunziata nasce con l'obiettivo di sostenere la squadra azzurra in ogni trasferta e in ogni competizione, ma anche di promuovere valori che vanno oltre il rettangolo di gioco.

Tra le finalità dell'associazione figurano la diffusione dell'amicizia, dell'aggregazione, del rispetto, della solidarietà e della cultura partenopea, attraverso iniziative sportive, culturali e sociali dedicate ai tifosi e al territorio.

«Prima di ogni vittoria, prima di ogni trofeo e prima di ogni risultato vengono la maglia del Napoli e la città che quella maglia rappresenta in Italia e nel mondo. Questo sarà il principio che guiderà ogni nostra iniziativa», sottolinea Grimaldi.

Il presidente ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla nascita dell'associazione: «Questo progetto è diventato realtà grazie al Consiglio Direttivo, ai soci fondatori e a tutti gli amici che hanno deciso di condividere questo percorso con entusiasmo, fiducia e senso di appartenenza. Da oggi non è più il sogno di una sola persona, ma un progetto condiviso da una comunità unita dagli stessi valori e dalla stessa passione».

Un logo che racconta Torre Annunziata

Grande attenzione è stata dedicata anche alla realizzazione del logo del Club, pensato per rappresentare il legame tra il Napoli e Torre Annunziata.

Al centro campeggiano i colori azzurri, simbolo di appartenenza. Sullo sfondo si staglia il Vesuvio, mentre ai suoi piedi è raffigurata Torre Annunziata vista dal mare del Golfo di Napoli, una prospettiva scelta per esaltare il rapporto tra la città, il mare e il vulcano.

Completano il marchio due imbarcazioni, omaggio alla tradizione marinara oplontina, e il numero 80058, il CAP di Torre Annunziata, inserito come segno distintivo dell'identità cittadina e dell'orgoglio di rappresentarla ovunque il Napoli scenda in campo.

La sede è il prossimo obiettivo

Tra i prossimi traguardi dell'associazione c'è anche l'apertura di una sede sul territorio.

«Attualmente il Club Napoli Torre Annunziata non dispone ancora di una sede pubblica sul territorio, ma stiamo lavorando per concretizzare anche questo obiettivo. Essendo un'associazione di recente costituzione, stiamo costruendo passo dopo passo un progetto serio, solido e destinato a durare nel tempo», spiega il presidente Grimaldi.

"Vogliamo diventare la casa dei tifosi del Napoli di Torre Annunziata"

L'obiettivo dichiarato è quello di costruire nel tempo una realtà capace di coinvolgere sempre più sostenitori azzurri.

«Da oggi inizia una nuova storia. Con umiltà, serietà e passione lavoreremo ogni giorno affinché il Club Napoli Torre Annunziata diventi un punto di riferimento per tutti i tifosi di fede azzurra del territorio oplontino. Nasce un simbolo di appartenenza che porterà con orgoglio il nome di Torre Annunziata ovunque il Napoli sarà chiamato a rappresentare la nostra città», conclude Grimaldi.