Torre Annunziata, Isola Ecologica: gli orari del mese di agosto

A cura della Redazione

La società Prima Vera comunica che dal 1° al 31 agosto il Centro di Raccolta sito in via Roma n. 58, Torre Annunziata, osserverà una rimodulazione temporanea degli orari di apertura al pubblico. Nello specifico, sarà anticipata di un'ora l'apertura mattutina e resterà chiuso durante le ore pomeridiane del lunedì e del venerdì.

Pertanto, i nuovi orari in vigore solo per il prossimo mese di agosto saranno i seguenti:

Dal lunedì al sabato: dalle ore 07:20 alle ore 13:30;

Pomeriggio: chiuso.

Successivamente, a far data dal giorno 1° settembre, saranno ripristinati i consueti orari di apertura.