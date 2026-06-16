Torre Annunziata, cento anni d'amore e famiglia: la straordinaria festa di nonna Maria

Arrivare ad un secolo di vita in buona salute fisica e mentale, tenendo logicamente conto delle problematiche legate all'età, è un traguardo che ognuno di noi vorrebbe raggiungere. Se poi i cento anni vengono festeggiati insieme a 5 figli, 12 nipoti, 13 pronipoti, ed altri parenti, è una gioia unica.

È Maria Pesacane, mamma del nostro giornalista, prof. Salvatore Cardone, cittadina torrese fino a 4 anni fa, ad aver raggiunto questa ambiziosa meta. Nel 2022, insieme al figlio Pasquale, dipendente dello Spolettificio andato in pensione, si è trasferita in Trentino. In una bella e amena località, Arco, un comune vicino a Riva del Garda e quindi nei pressi dell'omonimo lago. Lì, ad attenderli, c'erano i figli di Maria, Serafina e Vincenzo, oltre al genero, alla nuora, a diversi nipoti sposati con i relativi consorti e figli. E per il grande evento sono arrivati tanti parenti da Napoli, Milano, Torino, Verona. Padova e altre città.

Impossibile riunirli tutti in una sola volta, per cui i festeggiamenti si sono svolti domenica 14 giugno, in un ristorante a Riva del Garda, la cui chef era Valentina, nipote di Maria e anche lei vissuta tra Boscotrecase e Torre Annunziata. E lunedì 15, il giorno del compleanno di Maria, nata appunto il 15 giugno del 1926, in mattinata le ha fatto visita a casa la sindaca di Arco, Arianna Florio, per farle gli auguri. E in serata nuovi festeggiamenti in un ristorante con parco ad Arco.

Maria è vedova da circa 42 anni, il marito Giuseppe è scomparso nel dicembre del 1984, ma l'amore per lui l'ha spinta a trasferire l'urna con le ceneri del marito da Torre Annunziata nel cimitero di Arco.

La nonnina Maria ha dedicato la sua vita alla famiglia, crescendo prima i figli e poi quasi tutti i nipoti. A casa sua, in via Dino, a Torre Annunziata, c'era un andirivieni continuo, e una mensa sempre in attività. Nonostante i suoi tanti impegni, riusciva a dedicarsi un po' di tempo libero, frequentando la parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio e Sant'Antonio, in via Tagliamonte, e la sua amica del cuore, Lucia, vicina di casa. Anche se ha avuto la fortuna di conoscere una nuova amica, Epi, nel suo stesso palazzo ad Arco.

Una nota curiosa al termine di questa bella storia della nostra centuagenaria. In questo paese, ad Arco, ha vissuto, per anni, l'ultimo re delle Due Sicilie, il napoletano Francesco II di Borbone, detto Franceschiello, e a lui è stata dedicata persino una strada.

(Nella prima foto, Maria con il figlio Pasquale, la nuora Maria e gli altri due figli Vincenzo e Sersfina. Nella seonda foto, con la nipote Valentina, i pronipoti Gianluca e Lorenzo, e la sindaca di Arco Arianna Florio).

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