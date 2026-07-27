Torre Annunziata celebra la sua storia con FarinaFest: la festa della pasta e della pizza

A cura della Redazione

Torre Annunziata è una città dove storia, cultura e tradizioni gastronomiche si intrecciano da secoli. Quando si parla delle eccellenze della cucina italiana, pasta e pizza rappresentano due simboli indiscussi, e proprio la città oplontina custodisce una delle pagine più importanti di questa straordinaria eredità.

Per valorizzare questo patrimonio torna, per il secondo anno consecutivo, "FarinaFest – Morsi di Oplonti: Sagra della Pasta e della Pizza", un appuntamento dedicato ai sapori autentici del territorio e alla convivialità, aperto a tutta la cittadinanza.

Quando Torre Annunziata era la capitale della farina

Per decenni Torre Annunziata è stata uno dei principali poli molitori del Mezzogiorno. Grazie alla posizione strategica, favorita dalla presenza del porto e della linea ferroviaria Napoli-Salerno, la città divenne un punto di riferimento per l'importazione del grano e l'esportazione della farina.

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Tra le varietà più pregiate lavorate nei mulini torresi figurava il Taganrog, grano proveniente dalle terre russe e ucraine, particolarmente apprezzato per l'elevato contenuto di glutine, capace di garantire pasta nutriente, resistente alla cottura e di altissima qualità.

Il cereale arrivava via mare e veniva stoccato inizialmente nei Magazzini Generali, poi nei grandi Silos, prima di essere trasformato in semola dai maestri mugnai torresi, esperti nel riconoscere a colpo d'occhio e persino dall'odore la qualità del grano.

L'epoca d'oro della pasta oplontina

L'attività molitoria era strettamente legata alla produzione della pasta secca. La semola ottenuta a Torre Annunziata era considerata tra le migliori d'Italia per consistenza e tenuta alla cottura.

Marchi storici come Setaro e Voiello, insieme a numerosi altri pastifici cittadini, contribuirono a rendere celebre la città nel mondo, trasformando la lavorazione del grano in una vera eccellenza italiana.

Agli inizi del Novecento, circa il 50% della pasta esportata nel mondo partiva proprio da Torre Annunziata, un primato condiviso con l'importante tradizione molitoria e pastaria di Gragnano.

La pasta non rappresentava soltanto un settore produttivo, ma era parte integrante della vita quotidiana: intere famiglie prendevano parte alle varie fasi della lavorazione, mentre le strade della città erano attraversate dal profumo del grano, della pasta in essiccazione e del pane appena sfornato.

Un patrimonio che continua a vivere

Ancora oggi gli antichi pastifici costituiscono una preziosa testimonianza della storia industriale e culturale di Torre Annunziata, mantenendo vivo il legame tra la città e una tradizione che continua a rappresentare motivo di identità e orgoglio.

Per i torresi il cibo non è soltanto nutrimento, ma memoria, appartenenza e cultura.

FarinaFest: gusto, musica e divertimento

Proprio da questa consapevolezza nasce FarinaFest – Morsi di Oplonti, una manifestazione pensata per celebrare le eccellenze gastronomiche locali.

Durante la serata sarà possibile degustare pasta alla siciliana, pizza Margherita rigorosamente a portafoglio oppure montanarina, accompagnate da una bibita.

L'intrattenimento sarà affidato alla musica live di Roberta Tondelli, mentre dalle ore 23 spazio al DJ set del Forum dei Giovani. Non mancherà un'area dedicata ai bambini con giochi e gonfiabili.

Una festa che coinvolge tutta la comunità

L'evento ospiterà anche una mostra con i lavori realizzati dai ragazzi durante il Grest estivo e offrirà alle associazioni partner l'opportunità di presentarsi alla città, promuovendo la collaborazione e il senso di comunità.

Nata da un'idea di Rino Balzano e organizzata dai Salesiani, dall'associazione Piccoli Passi Grandi Sogni e dalla Misericordia di Torre Annunziata, la manifestazione si svolgerà lunedì 3 agosto, a partire dalle ore 20.30, presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata, in via Margherita di Savoia 22.

Sarà un'occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione, vivere una serata all'insegna della convivialità e rendere omaggio a una storia che continua ancora oggi attraverso la pasta, la pizza e la cultura gastronomica di Torre Annunziata.

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