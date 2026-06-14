Torre Annunziata in vetrina su Rai 1: Ceramica Sorrentino ospite di “Camper”

A cura della Redazione

Una vetrina nazionale per l’artigianato di Torre Annunziata e per una delle tradizioni più rappresentative della cultura partenopea. Ceramica Sorrentino, azienda torrese specializzata nella decorazione di ceramica dipinta a mano e nella vendita online dei propri prodotti in tutto il mondo, sarà ospite della trasmissione televisiva “Camper” in onda su Rai 1. A rappresentare l’azienda il titolare Vincenzo Veneruso (nella foto).

La partecipazione al programma nasce dall’interesse suscitato dalle numerose dimostrazioni artigianali pubblicate sui canali social dell’azienda, che hanno attirato l’attenzione della redazione Rai. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno, quando dagli studi televisivi Rai di Roma andrà in onda una diretta dedicata alla cultura della ceramica e, in particolare, alla tradizione del corno napoletano, simbolo identitario della Campania e della città di Napoli.

Per Ceramica Sorrentino si tratta di un importante riconoscimento che premia oltre vent’anni di esperienza nel settore. L’azienda esporta oggi le proprie creazioni in numerosi Paesi, dagli Stati Uniti a mercati internazionali sempre più lontani, contribuendo a diffondere l’eccellenza del Made in Italy attraverso lavorazioni interamente realizzate a mano e ispirate alle tradizioni mediterranee.

In un contesto economico in cui la produzione industriale estera rappresenta una sfida crescente per l’artigianato italiano, la presenza su una rete nazionale assume un valore ancora più significativo. Un’occasione per dimostrare come la qualità, la tradizione e l’autenticità delle produzioni italiane continuino a essere apprezzate e richieste in tutto il mondo.

Per Torre Annunziata, inoltre, la partecipazione a “Camper” rappresenta un motivo di orgoglio: una realtà del territorio che porta il nome della città oltre i confini nazionali, valorizzando il patrimonio culturale e artigianale locale con passione, professionalità e dedizione.