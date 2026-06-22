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Torre Annunziata, guasti alla rete elettrica: tecnici al lavoro per ripristinare il servizio

Torre Annunziata, guasti alla rete elettrica: tecnici al lavoro per ripristinare il servizio

Disagi in diverse zone della città per problemi a più cabine elettriche. Prevista nella notte l'attivazione di un gruppo elettrogeno per garantire temporaneamente l'erogazione dell'energia.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Disagi alla rete elettrica a Torre Annunziata, dove nelle ultime ore si sono verificati guasti che hanno interessato diverse cabine di distribuzione, provocando interruzioni e disservizi per numerose utenze.

Da nostre informazioni i tecnici di E-Distribuzione sono già impegnati sul territorio per individuare le cause dei malfunzionamenti e procedere al ripristino completo del servizio nel più breve tempo possibile.

Per limitare i disagi ai cittadini e garantire una temporanea riattivazione dell'energia elettrica nelle aree interessate, è prevista l'installazione di un gruppo elettrogeno. L'entrata in funzione dell'impianto mobile è stimata intorno alle ore 2 della notte.

Al momento non sono stati resi noti i tempi necessari per la completa risoluzione dei guasti, né il numero esatto delle utenze coinvolte. Situazioni analoghe possono verificarsi in presenza di guasti multipli sulla rete di distribuzione, che richiedono interventi tecnici complessi e operazioni di verifica sulle linee e sulle cabine interessate.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni sull'evoluzione dell'intervento e sui tempi di ripristino definitivo del servizio.

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