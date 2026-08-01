Sarno, 407 milioni per il risanamento del bacino: interventi anche a Castellammare e Torre Annunziata

A cura della Redazione

Un investimento strategico per il futuro del territorio

Un investimento da 407 milioni di euro per cambiare il volto del bacino del Sarno, uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa. Il piano di interventi interesserà numerosi comuni tra le province di Napoli, Salerno e Avellino, coinvolgendo anche Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, territori che rappresentano il tratto finale del fiume prima della foce.

L'obiettivo è duplice: da un lato migliorare la sicurezza idraulica e ridurre il rischio di allagamenti, dall'altro accelerare il risanamento ambientale del Sarno e restituire qualità alle aree urbane e costiere interessate.

Interventi sulla foce e sul litorale

Una parte significativa delle risorse sarà destinata alla riqualificazione della foce del Sarno e del litorale di Torre Annunziata, dove sono già stati sviluppati progetti per migliorare il deflusso delle acque, contrastare l'erosione costiera e valorizzare il tratto di costa compreso tra il porto e la foce naturale del fiume. Le opere puntano anche a favorire il recupero ambientale delle aree degradate e a rendere più fruibile il waterfront cittadino.

Castellammare al centro della rigenerazione ambientale

Anche Castellammare di Stabia rientra tra i comuni strategici del programma. Gli interventi riguarderanno il miglioramento del sistema idraulico, la tutela del territorio e il completamento delle opere necessarie a ridurre l'impatto ambientale del fiume lungo il suo percorso verso il mare.

Il piano si inserisce in una più ampia strategia di recupero del bacino del Sarno, che comprende il potenziamento della depurazione, il contrasto agli scarichi abusivi e la salvaguardia degli ecosistemi fluviali e marini.

Un'opera attesa da decenni

Il risanamento del Sarno rappresenta una delle principali sfide ambientali del Mezzogiorno. Negli anni, istituzioni e amministrazioni locali hanno avviato numerosi interventi, ma il nuovo stanziamento da 407 milioni di euro punta a imprimere un'accelerazione decisiva, con opere strutturali destinate a migliorare la qualità della vita dei cittadini, la sicurezza del territorio e l'attrattività turistica dell'intera area vesuviana.

Per Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, il progetto rappresenta anche un'opportunità di rilancio urbanistico e ambientale, con la prospettiva di restituire centralità a un tratto di costa strettamente legato alla storia e all'economia del Golfo di Napoli.