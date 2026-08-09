Torre Annunziata, Madonna della Neve: oggi la processione e il gran finale con Rosalia Porcaro e i fuochi

A cura della Redazione

Si chiudono oggi, domenica 9 agosto, i festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, patrona di Torre Annunziata, e della tradizione legata al suo ritrovamento in mare.

Una giornata che unirà ancora una volta celebrazioni religiose e appuntamenti civili, fino al tradizionale spettacolo pirotecnico che a mezzanotte segnerà la conclusione della festa.

Alle 19 la solenne processione

Le celebrazioni religiose inizieranno con le Sante Messe delle 8.30 e delle 11.

L'appuntamento principale è però previsto alle 19, quando dalla Basilica in piazza Giovanni XXIII partirà la solenne processione con il quadro della Madonna della Neve.

Il corteo attraverserà via De Simone, Porto, via D'Angiò, via Bertone e via G. Caccia, per poi percorrere nuovamente via Bertone, via D'Angiò e via De Simone e fare ritorno in Basilica.

Al termine della processione sarà celebrata la Santa Messa.

Porto Food Fest, stasera arriva Rosalia Porcaro

Intanto proseguono anche gli appuntamenti del Porto Food Fest sul molo Crocelle.

Ieri sera protagonisti gli stand gastronomici dedicati alle eccellenze locali e la musica dal vivo della Uè Live Band, che ha animato la seconda serata della manifestazione.

Questa sera il gran finale sarà invece affidato alla comicità di Rosalia Porcaro, che porterà sul palco il suo repertorio di personaggi, ironia e satira.

A mezzanotte i fuochi alla Villa Comunale

La lunga giornata dedicata alla patrona si concluderà allo scoccare della mezzanotte.

Alla Villa Comunale è infatti in programma il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici, ultimo atto dei festeggiamenti della Madonna della Neve 2026.

Una serata che si annuncia particolarmente partecipata e che chiuderà il calendario di appuntamenti religiosi e civili dedicati a una delle tradizioni più sentite dalla città di Torre Annunziata.

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