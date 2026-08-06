Torre Annunziata, Palazzo Fienga arriva alla Camera: Franco Mari chiede di sospendere la demolizione

A cura della Redazione

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Franco Mari ha presentato questa mattina, giovedì 6 agosto, un'interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli sul caso di Palazzo Fienga, lo storico edificio di Torre Annunziata la cui demolizione è iniziata nei giorni scorsi.

Nell'atto ispettivo, Mari chiede al Governo di verificare l'iter amministrativo che ha portato alla revoca del vincolo culturale sull'immobile e di valutare la possibilità di sospendere i lavori di abbattimento fino al completamento degli accertamenti.

Il parlamentare sollecita inoltre chiarimenti sulle valutazioni tecnico-amministrative che hanno consentito la rimozione della tutela precedentemente riconosciuta al complesso e domanda al ministro se ritenga necessario approfondire la vicenda sotto il profilo della normativa sui beni culturali.

L'interrogazione riporta anche una ricostruzione della storia recente dell'edificio, ricordando che in passato era stata avanzata l'ipotesi di trasformarlo in una Cittadella della Legalità, mentre successivamente è stata scelta la strada della demolizione per realizzare un parco pubblico.

Ora la parola passa al Ministero della Cultura, chiamato a rispondere formalmente all'interrogazione parlamentare.