Torre Annunziata, eventi culturali, artistici e sportivi: pubblicato l'avviso del Comune

A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha approvato l’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse finalizzate alla realizzazione di eventi e attività culturali, artistiche e sportive negli ultimi mesi del 2026 e nel periodo delle festività natalizie.

L’avviso servirà alla formazione di un elenco di proposte per le iniziative da organizzare nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2026 e, comunque, fino alle festività natalizie 2026/2027.

Chi può presentare le proposte

Le iniziative dovranno essere presentate nel rispetto del Regolamento comunale vigente, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 65/2022.

L’obiettivo dell’Amministrazione è raccogliere le richieste degli interessati e formare l’elenco delle proposte che potranno concorrere alla programmazione delle attività culturali, artistiche e sportive sul territorio cittadino.

Domande entro il 9 ottobre

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 9 ottobre 2026.

Sono previste tre modalità: invio tramite servizio postale o servizi similari, consegna a mano oppure trasmissione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].

La procedura apre così la fase di raccolta delle proposte per il calendario degli eventi dell’ultimo trimestre dell’anno, in particolare della Festa del 22 ottobre, e delle festività natalizie a Torre Annunziata.