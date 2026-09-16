Torre Annunziata, Capo Oncino chiude per la bonifica: niente mare nonostante il caldo di settembre

Le temperature sono ancora estive e il mare continua ad essere un richiamo irresistibile per tanti cittadini. Ma lunedì 21 settembre la spiaggetta di Capo Oncino, uno degli angoli più caratteristici di Torre Annunziata, non potrà essere utilizzata.

Il Comune ha infatti disposto l’interdizione dell’area per consentire un intervento di rimozione e bonifica dei rifiuti abbandonati nella zona dello scolmatore fognario.

Le operazioni inizieranno alle 6 del mattino e proseguiranno fino al loro completamento. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre annunziata

Pneumatici, plastica e vetroresina da rimuovere

L'intervento, affidato alla società B-Recycling Srl, riguarda la rimozione di diversi tipi di rifiuti, anche speciali e pericolosi: pneumatici, plastica, vetroresina e materiale indifferenziato accumulato nell'area di Capo Oncino.

Per raggiungere il punto interessato dalla bonifica, i mezzi meccanici dovranno accedere attraverso la rampa della spiaggia libera Marina del Sole e successivamente percorrere l'arenile.

Proprio la presenza e le manovre dei mezzi pesanti hanno reso necessario vietare temporaneamente l'accesso ai cittadini.

La bonifica rinviata alla fine della stagione balneare

Un particolare emerge però dall'ordinanza comunale. L'intervento è stato programmato per il 21 settembre proprio per attendere la chiusura formale della stagione balneare e delle attività elioterapiche degli stabilimenti vicini, oltre all'inizio del nuovo anno scolastico.

L'obiettivo è comprensibile: effettuare le operazioni quando l'affluenza sulla spiaggia dovrebbe essere sensibilmente inferiore, riducendo i rischi per bagnanti e passanti.

Ma il calendario non sempre coincide con il meteo. Settembre continua a regalare giornate calde e pienamente estive e Capo Oncino, soprattutto nelle ore centrali della giornata, continua ad essere frequentata da chi vuole concedersi ancora qualche ora di mare.

Il 21 settembre spiaggia completamente interdetta

Per tutta la durata dell'intervento sarà quindi vietato accedere, transitare e sostare nel tratto interessato dalle operazioni. Non potranno essere lasciate sull'arenile neppure attrezzature o altri oggetti che possano ostacolare il passaggio dei mezzi.

La ditta dovrà delimitare l'area con transenne, nastro segnaletico e cartelli e presidiare le fasi di ingresso e transito dei mezzi.

Una giornata di mare persa, dunque, per chi continua a frequentare Capo Oncino nonostante l'estate sia formalmente terminata. Ma si tratta di un sacrificio necessario per restituire decoro e sicurezza a una delle spiagge più caratteristiche di Torre Annunziata, liberandola finalmente dai rifiuti abbandonati.