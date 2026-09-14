Torre Annunziata, riaprono le scuole e tornano gli ingorghi: traffico in tilt davanti agli istituti

A cura della Redazione

Riaprono le scuole a Torre Annunziata e, puntuali, ritornano i vecchi problemi. Primo fra tutti quello degli ingorghi di traffico in prossimità degli istituti scolastici, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Questa mattina sono state numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione per situazioni di traffico particolarmente intenso davanti ad alcune scuole cittadine.

Una delle maggiori criticità si è registrata in via Gioacchino Murat, nei pressi della scuola Leopardi-Parini-Rovigliano, dove le auto parcheggiate sui marciapiedi hanno contribuito a creare una lunga fila di veicoli, rendendo difficoltoso il transito nei due sensi di marcia. Diversi cittadini hanno inoltre lamentato l’assenza della Polizia municipale, la cui presenza avrebbe potuto agevolare e disciplinare il flusso delle auto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il problema dei parcheggi

Alla base delle difficoltà c’è anche la carenza di parcheggi pubblici in città. Si parcheggia solo lungo i marciapiedi e trovare un posto libero diventa particolarmente complicato, anche per l’assenza del servizio della sosta a pagamento.

Una situazione che crea inevitabili disagi alle famiglie che devono accompagnare a scuola i figli più piccoli, soprattutto quando l’abitazione si trova lontano dal plesso frequentato.

Proprio per questo sarebbe opportuna la presenza degli agenti della Polizia municipale davanti alle scuole che presentano le maggiori criticità, almeno negli orari di entrata e uscita. L’obiettivo dovrebbe essere quello di disciplinare il traffico e consentire agli automobilisti soltanto brevi fermate per accompagnare i bambini, evitando soste prolungate che finiscono per paralizzare la circolazione.

Il trasporto scolastico potrebbe alleggerire il traffico

Una parziale soluzione potrebbe arrivare dall’attivazione del servizio comunale di trasporto scolastico, che permetterebbe agli alunni di raggiungere gli istituti in sicurezza e, allo stesso tempo, potrebbe ridurre il numero di auto presenti davanti alle scuole.

Una richiesta in tal senso è stata già avanzata da 13 associazioni di Torre Annunziata alla Commissione straordinaria, anche alla luce della disponibilità di un pulmino comunale da 19 posti rimasto finora inutilizzato.

Un mezzo certamente non sufficiente a risolvere da solo il problema, ma che potrebbe rappresentare un primo passo verso l’organizzazione di un servizio più strutturato.

A questo punto la domanda è inevitabile: cosa si aspetta ad attivarlo?