Torre Annunziata-Torre del Greco, via Prota asfaltata a metà: il confine divide anche i lavori

Nei giorni scorsi si è provveduto ad asfaltare via Prota, strada di confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco, interessata negli ultimi tempi da alcuni lavori, in particolare quelli effettuati dalla società del gas.

Come è facilmente visibile dalle foto che pubblichiamo, sul versante di Torre Annunziata è stato rifatto il manto stradale, insieme a un tratto di marciapiede. L'intervento, però, si ferma al lato di competenza del Comune oplontino.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Sull'altra metà della strada la situazione è decisamente diversa: carreggiata con dissesti e rappezzi e marciapiedi in condizioni precarie. Il risultato è una via letteralmente divisa in due, con una parte appena sistemata e l'altra rimasta nelle condizioni precedenti.

Una strada importante per residenti e automobilisti

È uno dei problemi che spesso emergono quando una strada ricade sul confine amministrativo tra due Comuni. Nel caso di via Prota, tuttavia, la questione assume particolare rilevanza per la funzione svolta da questa arteria.

La strada conduce infatti verso alcune note strutture della zona costiera, come Villa Guarracino, La Vela, Villa Balke e Villa Tiberiade, frequentate da numerose persone in occasione di matrimoni, ricevimenti e cerimonie.

Sul versante nord, inoltre, via Prota permette di raggiungere Corso Umberto I, il Tribunale, la rotonda che smista il traffico anche in direzione di Torre del Greco e il casello autostradale di Torre Annunziata Nord. Senza dimenticare i numerosi condomìni che si affacciano sulla strada e il conseguente intenso traffico veicolare.

Perché l'asfalto si ferma al confine

Ma perché i lavori sono stati eseguiti soltanto su metà della strada?

La spiegazione, secondo quanto ci è stato riferito, è legata proprio agli interventi effettuati sulle condutture del gas, che hanno interessato esclusivamente il tratto di competenza di Torre Annunziata.

L'Ufficio tecnico del Comune oplontino avrebbe chiesto formalmente alla società di procedere con l'asfaltatura dell'intera carreggiata, così da garantire un intervento uniforme. La risposta sarebbe stata però negativa: non era possibile intervenire anche sul versante torrese perché dal Comune di Torre del Greco non era pervenuta alcuna richiesta in tal senso.

Il risultato: via Prota ha due volti

Una questione di competenze e procedure amministrative che produce però un risultato poco comprensibile per chi quella strada la percorre ogni giorno.

Via Prota oggi si presenta asfaltata soltanto a metà: da un lato il nuovo manto stradale, dall'altro dissesti e rappezzi. Una situazione che stride con le esigenze di sicurezza e decoro di un'arteria percorsa in larga parte anche da cittadini di Torre Annunziata.

I confini amministrativi spiegano le diverse competenze. Molto meno spiegano perché una strada debba avere, letteralmente, due facce.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook