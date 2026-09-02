YMA-latte

Torre Annunziata, teatro sotto le stelle a Rovigliano: padre Domenico rilancia l'oratorio e pensa al Palio di San Michele

Torre Annunziata, teatro sotto le stelle a Rovigliano: padre Domenico rilancia l'oratorio e pensa al Palio di San Michele

Tre serate di spettacoli nel piazzale della parrocchia. Il sacerdote: «La cultura è fondamentale per la crescita umana e sociale».

(4 minuti di lettura)
A cura di Antonio Gagliardi

Tre serate di teatro sotto le stelle, con il piazzale della chiesa di San Michele Arcangelo, nel quartiere Rovigliano a Torre Annunziata, trasformato in un palcoscenico all’aperto.

Si è conclusa la rassegna “Teatro sotto le stelle”, promossa da padre Domenico La Manna con l’obiettivo di offrire un momento di aggregazione e cultura non soltanto agli abitanti del quartiere, ma all’intera città.

Una formula che ha richiamato anche spettatori provenienti dai comuni limitrofi e che potrebbe rappresentare il punto di partenza di altre iniziative destinate soprattutto ai giovani.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Tre compagnie sul palco di Rovigliano

Ad aprire la rassegna, venerdì 28 agosto, è stata la compagnia Il Faro Teatro Macco, che ha portato in scena “Io e il mio gemello”, commedia in due tempi da Plauto, con la regia di F. Bianco.

Sabato 29 agosto è stata la volta della compagnia Arte & Camomilla A. Colabone, protagonista con “Venerdì 17 – Toccati i piedi di legno”, tre commedie di Antonio Franco.

La chiusura, domenica 30 agosto, è stata affidata a “La Zuppiera”, spettacolo su testi di Rosalba Di Nola e Vincenzo Russo, diretto da Anna Lisa Massone e dallo stesso Vincenzo Russo.

Tre compagnie provenienti da Casalnuovo, Visciano e Nola per una piccola rassegna che ha animato le serate di fine estate a Rovigliano.

Padre Domenico: «La cultura motore della crescita sociale»

A volere fortemente l'iniziativa è stato padre Domenico La Manna, 47 anni, da poco meno di un anno alla guida della parrocchia di San Michele Arcangelo insieme a padre Victor, sacerdote colombiano.

«Sono molto soddisfatto di questa mini rassegna teatrale – racconta padre Domenico –. Ritengo che la cultura sia un motore fondamentale della crescita umana e sociale, perché promuove il benessere psicofisico e contribuisce allo sviluppo civile ed economico di un territorio».

Il sacerdote non nasconde la propria passione personale per il teatro e il legame con alcune delle realtà coinvolte nella manifestazione. «Conosco molto bene la compagnia Arte & Camomilla di Visciano, che si è esibita sabato. Alla rassegna hanno partecipato non soltanto gli abitanti del quartiere, ma anche persone provenienti dai comuni limitrofi».

Un ringraziamento particolare è rivolto a Vincenzo Ascione (foto sotto), presidente della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale), «che mi ha incoraggiato ad organizzare questa tre giorni», e ai giovani che hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa.

Da Visciano a Rovigliano, una vita accanto ai giovani

Padre Domenico ha festeggiato quest'anno 25 anni di sacerdozio. Originario di Visciano, dove è stato parroco per otto anni, conosce già bene Torre Annunziata: circa vent'anni fa aveva infatti vissuto un'esperienza proprio nella stessa parrocchia di San Michele Arcangelo che oggi è tornato a guidare.

Fa parte dell'Istituto missionario “Divina Redenzione” di padre Arturo D'Onofrio, fondatore del Villaggio del Fanciullo.

Nel suo percorso pastorale ha operato anche a Roma, alla Città dei Ragazzi, e a Civitavecchia, alla Repubblica dei Ragazzi, maturando una lunga esperienza a contatto con minori e giovani in situazioni di difficoltà.

Un bagaglio che oggi intende mettere a disposizione del quartiere Rovigliano.

Nasce l'Associazione Oratoriale

La rassegna teatrale, infatti, è soltanto una delle iniziative avviate dalla parrocchia.

«Proprio in sinergia con i ragazzi – spiega padre Domenico – abbiamo istituito l'Associazione Oratoriale, affiliata all'ASPI, per stare ancora più vicini ai giovani del quartiere».

L'obiettivo è fare della parrocchia non soltanto un luogo di culto, ma anche uno spazio di incontro, socializzazione, cultura e attività per bambini e ragazzi.

Verso la Festa di San Michele: nasce l'idea del Palio

Archiviata la rassegna teatrale, l'attenzione è già rivolta alla Festa di San Michele.

Tra i progetti ai quali padre Domenico sta lavorando c'è un'iniziativa che punta a coinvolgere l'intero quartiere. «Abbiamo molte idee in cantiere – anticipa il sacerdote –. Una di queste è il Palio di San Michele, che prevede la divisione del quartiere in contrade, coinvolgendo bambini, giovani e adulti in tornei sportivi».

Un progetto che conferma la volontà di creare intorno alla parrocchia un nuovo punto di aggregazione per Rovigliano, puntando su cultura, sport e partecipazione.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE