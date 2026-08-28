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Torre Annunziata, Raffaella De Laurentiis compie 98 anni: è la memoria storica della famiglia

Torre Annunziata, Raffaella De Laurentiis compie 98 anni: è la memoria storica della famiglia

 Nata in via Oplonti nel 1928, è l’ultima testimone di una straordinaria storia familiare che da Torre Annunziata ha conquistato il mondo del cinema.

(2 minuti di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

È l'unica testimone della storia e dei ricordi della famiglia De Laurentiis. Si chiama Raffaela (anche se tutti la chiamano Raffaella) e porta il nome della nonna materna Raffaela Montella. Oggi è il suo compleanno: compie 98 anni!

È nata a Torre Annunziata, in via Oplonti, il 28 agosto 1928, «alle ore cinque» del mattino, così come è scritto nel suo atto di nascita. Fu battezzata il giorno dopo presso la chiesa dell'Annunziata anche con i nomi di Maria Adelina.

Si sposò a Roma, nella parrocchia di Santa Teresa, il 9 luglio 1949 con il direttore di banca Renato De Gioia. Vive a Milano da moltissimi anni e ho avuto l'onore di essere ricevuto da lei e di intervistarla nell'aprile del 2018, più di otto anni fa.

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Il suo contatto telefonico me lo diede la compianta e gentilissima signora Loredana Burgio, moglie dell'avvocato Nicolas Balzano, figlio di Rosa De Laurentiis e cugino di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio.

In quella occasione Raffaella mi raccontò particolari inediti della sua famiglia e io le regalai il mio libro “Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis”.

Celestina, Rosa e Anna, le sue sorelle, e Luigi, Dino e Alfredo, i suoi fratelli, famosi produttori cinematografici, sono nati come lei a Torre Annunziata dai genitori Rosario Aurelio, brigadiere della Real Guardia di Finanza e poi pastaio, e Giuseppina Salvatore. Purtroppo sono tutti scomparsi.

Oggi ho inviato a Raffaella De Laurentiis un messaggio su WhatsApp con i miei più cordiali auguri. In serata ho ricevuto la gradita sorpresa di una sua telefonata: mi ha ringraziato e mi ha invitato nuovamente a Milano a settembre. In questi giorni si trova in vacanza nella sua casa di Nervi, a Genova.

Sono stato felicissimo di sentirla, soprattutto perché Raffaella è in ottima salute. Conterò i giorni dell'attesa per poterla rivedere.

Ancora tanti auguri, Raffaella!

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