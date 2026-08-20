Torre Annunziata, le associazioni chiedono il trasporto scolastico comunale: «Un diritto da garantire»

A cura della Redazione

Un servizio comunale di trasporto scolastico che consenta agli alunni di raggiungere le scuole in sicurezza e venga incontro soprattutto alle esigenze delle famiglie in maggiore difficoltà. È la richiesta avanzata da 13 associazioni di Torre Annunziata alla Commissione straordinaria che amministra la città.

Nella lettera, datata 20 agosto, le associazioni evidenziano i disagi provocati dall'assenza di un servizio strutturato, aggravati dalla concentrazione di gran parte degli istituti comprensivi nella zona nord della città.

«Non un servizio accessorio, ma un diritto»

Secondo i firmatari, il problema riguarda soprattutto i genitori che, per ragioni lavorative o economiche, non possono accompagnare quotidianamente i figli a scuola. A questo si aggiungono l'aumento del traffico negli orari di ingresso e uscita e il ricorso, secondo quanto denunciato nella lettera, a soluzioni private non sicure o non autorizzate.

Il trasporto scolastico, sostengono le associazioni, non deve essere considerato soltanto un servizio accessorio, ma uno strumento per garantire pari opportunità nell'accesso all'istruzione e contrastare la dispersione scolastica.

«Non chiediamo un favore per alcune famiglie, ma un atto di corresponsabilità verso l'intera comunità», sottolineano i firmatari, offrendo anche la propria disponibilità a collaborare alla costruzione del servizio.

Le proposte e il pulmino comunale ancora inutilizzato

Tra le richieste figurano una mappatura delle necessità delle famiglie, l'individuazione di percorsi e fermate strategiche, tariffe agevolate o esenzioni per i nuclei economicamente più fragili e la possibilità di utilizzare mezzi a basso impatto ambientale.

Le associazioni propongono inoltre una progettazione condivisa con scuole, famiglie e realtà del Terzo settore, insieme a criteri di trasparenza nella scelta degli operatori.

Nella lettera viene ricordato anche che la precedente amministrazione aveva assunto impegni sul trasporto scolastico e che il Comune avrebbe già acquistato un pulmino da 19 posti, attrezzato anche per persone con disabilità, che risulterebbe ancora inutilizzato.

Chiesto un tavolo con scuole e famiglie

L'appello alla Commissione straordinaria è quindi quello di valutare l'istituzione del servizio e convocare in tempi brevi un tavolo di confronto con istituti scolastici, famiglie e associazioni.

A firmare la richiesta sono ACTA, Archeoclub d'Italia – sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi”, Camminando con don Bosco, Centro Studi Storici Nicolò d'Alagno, Cives Inter Pares, Favole & Cioccolato, Genitori di Torre Annunziata Insieme per la Scuola, Grazie di Cuore, La Canoa di Carta, Libera – Presidio di Torre Annunziata “Luigi Staiano e Raffaele Pastore”, Nike, OPIM e Piccoli Passi Grandi Sogni.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook