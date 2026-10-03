Torre Annunziata, l'Avo cerca nuovi volontari: al via il 21° corso di formazione

Un invito a dedicare parte del proprio tempo a chi vive un momento di sofferenza. L’Avo – Associazione Volontari Ospedalieri di Torre Annunziata e Boscotrecase promuove il 21° corso di formazione per nuovi volontari, rivolto a quanti desiderano impegnarsi concretamente al fianco delle persone malate.

«Una proposta di volontariato… se vuoi arricchire la tua umanità! Se vuoi essere un cittadino che partecipa! Se vuoi dare un significato più intenso alla tua esistenza!»: è il messaggio scelto dall'associazione per presentare la nuova iniziativa.

Un aiuto gratuito alle persone in difficoltà

L’obiettivo dell’Avo è quello di animare la comunità di fronte alla malattia e alla sofferenza, offrendo un aiuto concreto, gratuito e disinteressato alle persone che attraversano momenti di difficoltà. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un'attività che richiede disponibilità e sensibilità, ma anche un'adeguata preparazione. Per questo l'associazione mette a disposizione dei volontari strumenti formativi e un'organizzazione in grado di sostenerne e valorizzarne le capacità.

Il corso parte il 7 ottobre

Il 21° corso di formazione prenderà il via mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 16.30, presso la Sala Convegni dell'Ospedale di Boscotrecase, e proseguirà con incontri settimanali.

La partecipazione è aperta anche agli studenti delle scuole superiori che frequentano almeno la quarta classe. Per loro il percorso formativo e il successivo servizio in corsia, per almeno 50 ore complessive, potranno essere utilizzati ai fini del credito formativo.

Come partecipare

Le iscrizioni al corso sono gratuite. Gli interessati possono presentarsi direttamente all'incontro inaugurale del 7 ottobre o rivolgersi all'associazione per ottenere ulteriori informazioni.

Un'occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato ospedaliero e trasformare tempo, ascolto e vicinanza in un sostegno concreto per chi soffre.