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Torre Annunziata, stasera la Notte Bianca di Oplonti: musica, spettacoli e strade chiuse al traffico

Torre Annunziata, stasera la Notte Bianca di Oplonti: musica, spettacoli e strade chiuse al traffico

Eventi e animazione lungo il centro cittadino. Ztl dalle 18 alle 24 e divieti di sosta

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara alla Notte Bianca di Oplonti, in programma questa sera dalle ore 19. La manifestazione interesserà una vasta area del centro cittadino, da piazza Nicotera fino a corso Umberto I, coinvolgendo anche corso Vittorio Emanuele III e piazza Cesaro.

Lungo il percorso sono previsti spettacoli musicali, performance di artisti di strada, parate, gonfiabili per bambini, street band, playground e altre iniziative di intrattenimento.

Per l’occasione, ai commercianti che parteciperanno all’evento e le cui attività rientrano nell’area interessata dalla manifestazione è stato concesso l’utilizzo gratuito del suolo pubblico.

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Durante la serata sarà presente anche Prima Vera Srl, società partecipata del Comune, con un info point dedicato alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul corretto conferimento dei rifiuti.

Zona a traffico limitato dalle 18

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 18 alle 24 nelle strade e nelle piazze interessate sarà istituita una zona a traffico limitato, con divieto di transito per tutte le categorie di veicoli.

Potranno accedere i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, i veicoli autorizzati e i residenti diretti ai varchi privati presenti nelle strade interessate.

Le auto provenienti da via Gino Alfani potranno immettersi in via Mauro Morrone.

Divieti di sosta: orari e strade interessate

I divieti di sosta scatteranno dalle ore 12 alle 24 in piazza Cesaro e piazza Nicotera.

Dalle 13 alle 24, invece, il divieto riguarderà corso Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Poerio e piazza Nicotera, e corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Maresca e via Poerio.

 

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