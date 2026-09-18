Torre Annunziata, rottura condotta idrica: rubinetti a secco in molte zone della città

A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa, pertanto, sono state predisposte, ad horas, le operazioni indispensabili per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile al fine di contenere i disagi alle utenze servite.

L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di TORRE ANNUNZIATA: TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

CORSO VITTORIO EMANUELE III

PARCO TRENTO

VIA AVALLONE

VIA CAMPESTRE

VIA CARMINIELLO

VIA DEL PRINCIPIO

VIA EPITAFFIO

VIA GORIZIA

VIA MANZO

VIA MARGHERITA DI SAVOIA

VIA MELITO

VIA MONTENERO

VIA MURAT

VIA PASTORE

VIA PENNINIELLO

VIA REGINA ELENA

VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA

VIA SEPOLCRI

VIA TAGLIAMONTE

VIA TORRETTA DI SIENA

VIA TRAVERSA ANDOLFI

VIA VITTORIO VENETO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.