Torre Annunziata, rottura condotta idrica: rubinetti a secco in molte zone della città

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.
La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa, pertanto, sono state predisposte, ad horas, le operazioni indispensabili per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile al fine di contenere i disagi alle utenze servite.
L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di TORRE ANNUNZIATA:
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VIA GORIZIA
VIA MANZO
VIA MARGHERITA DI SAVOIA
VIA MELITO
VIA MONTENERO
VIA MURAT
VIA PASTORE
VIA PENNINIELLO
VIA REGINA ELENA
VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA
VIA SEPOLCRI
VIA TAGLIAMONTE
VIA TORRETTA DI SIENA
VIA TRAVERSA ANDOLFI
VIA VITTORIO VENETO
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L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.