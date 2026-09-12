Torre Annunziata, jazz per pochi intimi: appena una ventina di spettatori per Javier Girotto

A cura della Redazione

Mercoledì 9 settembre avevamo pubblicato tempestivamente il calendario degli eventi in programma nel corso del mese, promossi dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Torre Annunziata.

Il primo appuntamento si è svolto venerdì 11 settembre alle ore 21, in piazza Giovanni XXIII, dove si è esibito Javier Girotto, sassofonista e compositore argentino, da anni protagonista della scena jazz italiana e internazionale.

Ebbene, nonostante la gratuità dell'evento, in piazza erano presenti appena una ventina di persone. Un colpo d'occhio decisamente desolante, soprattutto considerando il prestigio dell'artista, che nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti musicisti e ha fatto parte anche dell'Orchestre National de Jazz di Parigi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Perché una partecipazione così scarsa?

Le ragioni, a nostro avviso, possono essere diverse.

La prima riguarda la promozione dell'evento, apparsa piuttosto limitata e tardiva. L'appuntamento è stato pubblicizzato sulla pagina Facebook del Comune di Torre Annunziata appena due giorni prima del concerto e ripreso da alcune testate giornalistiche in giornata.

Per portare pubblico in piazza, soprattutto quando si propone un artista e un genere musicale non necessariamente conosciuti dal grande pubblico, non basta inserire un appuntamento in un cartellone: occorre comunicarlo per tempo e costruire interesse intorno all'evento.

Anche la scelta della location può avere inciso

C'è poi un secondo aspetto da considerare. Il jazz è un genere che generalmente si rivolge a un pubblico specifico e richiede un tipo di ascolto diverso rispetto alla musica popolare e commerciale.

Da questo punto di vista, piazza Giovanni XXIII potrebbe non essere stata la location più adatta per valorizzare un concerto di questo genere. Forse una diversa collocazione, accompagnata da una campagna promozionale mirata anche agli appassionati di jazz dell'intera area vesuviana e napoletana, avrebbe potuto garantire una partecipazione decisamente maggiore.

Resta il dato: portare a Torre Annunziata un artista internazionale come Javier Girotto e ritrovarsi con una ventina di spettatori rappresenta un'occasione sostanzialmente sprecata.

Domenica arriva Mario Maglione

Un riscontro maggiore potrebbe ottenerlo Mario Maglione, interprete della grande tradizione musicale napoletana, che si esibirà domenica 13 settembre, sempre in piazza Giovanni XXIII.

Il cartellone si sposterà successivamente nella Villa Comunale di Torre Annunziata. Giovedì 17 settembre, alle ore 21, protagonista sarà Peppe Servillo con lo spettacolo “Napulitanata”.

Il giorno successivo, venerdì 18 settembre, sempre alle 21, spazio a DADÀ con “Core in fabula live”, per un altro appuntamento musicale gratuito sul lungomare cittadino.